Black Sabbath – The End of the End – feliratos előzetessel

A The End of The End annak a zenekarnak az utolsó koncertfilmje, akik nélkül a metál nem lenne az, ami. A Black Sabbath The End nevű búcsúturnéjük keretében 2017. februárjában visszatért oda, ahol minden elkezdődött: a turné utolsó fejezeteként 81. koncertjüket szülővárosuk, Birmingham színpadán adták 16.000 rajongó előtt, lezárva ezzel egy elképesztő, közel fél évszázados karriert. A teltházas show a zenekar utolsó, majd egymillió nézőt elérő világ körüli turnéjának záróakkordja volt. 1968-as megalakulásuk óta a Black Sabbath valódi legendává nőtte ki magát, zenéjükkel lefektették a metal műfaj alapjait, hatásuk pedig a mai napig érződik a zenei világban. A The End of The End ezt az utolsó, érzelmekkel telített koncertet örökíti meg, a Led Zeppelin és az Imagine Dragons koncertfilmjeit jegyző Dick Carruthers rendezésében. A buliba bevonták a rajongókat is, akik szinte testközelbe kerülhettek a színpadon a zenészekkel, miközben felcsendültek a zenekar meghatározó „alapművei”: többek közt az Iron Man, Paranoid vagy a War Pigs. A koncertek mellett a Sabbath tagjai arra is szakítottak időt, hogy még egyszer utoljára, egyedi előadásmódban, stúdióban is rögzítsék kedvenc dalaik közül azt a néhányat, amik a koncerten nem hangzottak el.

A kétórás koncertfilm során a rajongók betekintést nyerhetnek a zenekar mindennapjaiba is, megismerhetik a tagok egymáshoz fűződő viszonyát, mindezt Ozzy Osbourne, Tony Iommi és Geezer Butler személyes és zenekari emlékein keresztül. A film rajongók generációi számára biztosít lehetőséget, hogy együtt, közösen láthassák a legendás zenészeket, akik még így, közel ötven évvel a megalakulás után is a megszokott lendülettel nyomták végig a show-t. Ez a koncert minden idők legnagyobb metálzenekarának méltó végszava.

Film adatlap Eredeti cím: Black Sabbath the End of the End

Mozibemutató (Brit): 2017. szeptember 28.

Magyar cím: Black Sabbath – The End of the End

Magyar mozibemutató: 2017. szeptember 28.

DVD megjelenés (HUN):

Műfaj: Dokumentum, Zene

Rendező: Dick Carruthers

Szereplők: Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler, Bill Ward

Filmstúdió: Eagle Rock Film Productions

Magyar forgalmazó: Pannonia Entertainment

Black Sabbath – The End of the End mozifilm képek

Black Sabbath - The End of the End film képek 1 a 5

Black Sabbath – The End of the End magyar feliratos előzetes /trailer/

Black Sabbath – The End of the End film klip

Black Sabbath – The End of the End TV Spot

Kapcsolódó anyagok: