Bébibumm – szinkronos előzetessel

Avril felnőni képtelen anyja nárcisztikus személyiségétől szenved, úgy érzi, mintha nem is anyja, hanem egy rakoncátlan lánya lenne. A helyzet akkor sem változik, amikor Avril terhes lesz. Anyja ugyanis erre is képes rálicitálni: bár a véletlennek köszönhetően, de õ is teherbe esik. Anya és lánya így együtt néz az áldott hónapok elé.

Film adatlap Eredeti cím: Telle mère, telle fille

Mozibemutató (Francia): 2017. március 29.

Magyar cím és korhatár:Bébibumm (12E)

Magyar bemutató: 2017. augusztus 10.

DVD és Blu-ray megjelenés (HUN):

Műfaj: Vígjáték

Rendező: Noémie Saglio

Forgatókönyvíró: Agathe Pastorino, Noémie Saglio

Szereplők: Juliette Binoche, Camille Cottin, Lambert Wilson, Catherine Jacob, Stéfi Celma

Filmstúdió: Gaumont

Magyar forgalmazó: Vertigo Media

Bébibumm film képek

Bébibumm film képek 1 a 6









Bébibumm magyar szinkronos előzetes /trailer/

Bébibumm film klip

Bébibumm TV Spot

Kapcsolódó anyagok: