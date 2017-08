Bartók – előzetessel

Bartók Béla életműve közös kincsünk. A modern magyar komolyzene legjelentősebb alkotójának magánélete azonban mindmáig titkokkal terhelt. A film a Bartók életét övező homály átvilágítására, a zeneszerző arcélének megrajzolására tett kísérlet.

Bartók Béla fia, Péter, a család elutazása óta (hetvenöt éve) az Egyesült Államokban él. Szinte az egész életét Bartók életműve gondozásának szentelte, családja történetéről eddig soha senkinek sem adott interjút. Most azonban, 92 évesen, őszinte vallomásban mesél édesapjáról, Bartóknak az édesanyjához, feleségéhez, szerelmeihez, gyermekéhez és kortársaihoz fűződő kapcsolatáról, a zeneóriás esztétikai hitvallásáról, és arról a személyes tragédiáról, amit Magyarország elhagyása jelentett e hazaszerető ember számára. A film mindazonáltal nem pusztán az apa portréja a fiú szemszögéből; gazdag válogatást mutat be Bartók levelezéséből és soha nem látott fotóiból, valamint művei kritikai fogadtatásából. Archív felvételekkel betekintést nyújt a korabeli Magyarország és New York hangulatába – így mesélve egy “nem mindennapi” sorsról, mely egybefonódott Magyarország tragikus huszadik századi történetével.

Film adatlap Eredeti cím és korhatár: Bartók (6)

Mozibemutató (HUN): 2017. szeptember 14.

DVD és Blu-ray megjelenés (HUN):

Műfaj: Dokumentum

Rendező: Sipos József

Forgatókönyvíró: Bartók Péter, Sipos József

Szereplők: Bartók Péter

Filmstúdió: PCN Film

Magyar forgalmazó: PCN Film

