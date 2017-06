Az óra – trailerrel

Egy vasúti alkalmazott csöndben teszi a dolgát a munkahelyén, ahol eseménytelenül telnek hétköznapjai, miközben egyébként is kerüli a feltűnést. Egy napon a sínek között egy halom pénzt talál, és a becsületes férfinak meg sem fordul a fejében, hogy megtartsa a milliókat, inkább átadja a hatóságoknak. A közlekedési vállalat PR igazgatója a becsületes megtalálóban nemcsak a cég imázsát javító lehetőséget lát, hanem egyúttal arra is fel akarja használni a mit sem sejtő férfit, hogy segítségével eltussoljon egy korrupciós botrányt a cégnél. A kisember élete örökre megváltozik, s minél jobban szabadulna a korrupció és bürokrácia útvesztőiből, annál mélyebbre süllyed a fertőben. És ha mindez nem volna elég, még az apjától örökölt karóráját is elveszik tőle, s helyette jutalomként egy ócska digitális órával jutalmazzák meg. A férfi pedig semmi mást nem szeretne, mint kikerülni a reflektorfényből és visszakapni régi életét, valamint a családi karórát.

Film adatlap Eredeti cím: Slava

Mozibemutató (Görög): 2017. március 2.

Magyar cím és korhatár: Az óra (12)

Magyar bemutató: 2017. június 8.

DVD és Blu-ray megjelenés (HUN):

Műfaj: Dráma

Rendező: Kristina Grozeva, Petar Valchanov

Forgatókönyvíró: Petar Valchanov, Kristina Grozeva, Decho Taralezhkov

Szereplők: Stefan Denolyubov, Margita Gosheva, Ana Bratoeva

Filmstúdió: Abraxas Film

Magyar forgalmazó: Vertigo Media

