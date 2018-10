Az a hülye szív – magyar előzetessel

Tartalom: Féktelenül bulizni minden este, elsüllyeszteni egy sportautót egy medencében: Lenny számára valahogy így néz ki a kikapcsolódás, és más nem is érdekli, csak hogy jól érezze magát. Az édesapja villájában él, az ő pénzét költi, és valamiféle playboynak képzeli magát.

Ugyanakkor David, aki egy szürke lakótelepi házban él, egy nap fuldokolni kezd az ágyban, mire az anyja berohan vele az ügyeletre. A kamaszfiú születése óta szívbetegséggel küzd, senki sem tudja, megéri-e a tizenhatot.

Ez a két világ találkozik, amikor Lenny szívspecialista apja a srác gondjaira bízza Davidet. David világát korábban a kórházak és az orvosok, Lennyét a klubok és a csajok határozták meg. Hogy azért ne nehezítse meg annyira a saját életét, Lenny olyan élményekhez segíti hozzá Davidet, amiket ő már jól ismer: még mielőtt túl késő lenne, elviszi többek között menő ruhákat vásárolni és autót lopni. Csakhogy az ingyenélő Lenny egy ponton rádöbben, túl nagy felelősség került a kezébe, David élete egy cérnaszálon függ. A kamaszfiú pedig arra jut, hogy szeretne megismerkedni egy lánnyal, át akarja élni, milyen érzés szerelmesnek lenni, és ebben is Lennynek kell segítenie, aki eddigre már szoros barátságot ápol a fiúval. Olyan szorosat és vadat, mintha nem is lenne holnap – ami persze igaz is lehet.

Film adatlap Eredeti cím: Dieses bescheuerte Herz

Mozibemutató (Német): 2017. december 21.

Magyar cím és korhatár: Az a hülye szív (16)

Magyar bemutató: 2018. október 11.

DVD megjelenés (HUN):

Műfaj: Vígjáték, Dráma

Rendező: Marc Rothemund

Forgatókönyvíró: Maggie Peren, Andi Rogenhagen (Daniel Meyer és Lars Amend regényéből)

Szereplők: Elyas M’Barek, Philip Schwarz, Nadine Wrietz, Uwe Preuss, Jo Kern

Filmstúdió: Constantin Film

Magyar forgalmazó: Big Bang Media

