Átejtve – magyar előzetessel

Tartalom: Leonardo, az önelégült, gazdag playboy, Mexikó legtehetősebb családjának sarja felveszi a gyermekeit egyedül nevelő Kate-et, a munkásosztály gyöngyét luxusjachtjának takarítására. Röviddel azután, hogy igazságtalanul kirúgja a nőt és még a fizetségét is megtagadja, Leonardo átesik a hajókorláton a heves partizás közepette, majd Oregon partjainál tér magához – emlékezetkieséssel. Kate felbukkan a kórházban, és hogy elégtételt vegyen, elhiteti Leonardóval, hogy ő a férje, s így a férfi – életében először – dolgozni kényszerül. Kezdetben szánalmasan alkalmatlannak bizonyul bármire, ám idővel felveszi a munka ritmusát, és “családja” elismerését is kivívja. Valódi, milliárdos rokonai azonban bármikor rábukkanhatnak és emlékezete is akármikor visszatérhet…

Film adatlap Eredeti cím: Overboard

Mozibemutató (USA): 2018. május 4.

Magyar cím és korhatár: Átejtve (12E)

Magyar bemutató: 2018. május 31.

DVD megjelenés (HUN):

Műfaj: Vígjáték, Romantikus

Rendező: Bob Fisher, Rob Greenberg

Forgatókönyvíró: Bob Fisher, Rob Greenberg, Leslie Dixon

Szereplők: Anna Faris, Eugenio Derbez, Eva Longoria, Swoosie Kurtz, Emily Maddison

Filmstúdió: Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)

Magyar forgalmazó: Fórum Hungary

