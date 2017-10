Apavadászat – magyar szinkronos előzetessel

Tartalom: Nincs kellemetlenebb egy váratlan jó hírnél. Az anyjuk (Glenn Close) újra férjhez megy, és a nagy napon bevallja két felnőtt fiának (Owen Wilson és Ed Helms), hogy hazudott nekik. Eddig mindig azt mesélte, hogy az apjuk réges-régen meghalt, de most elárulja, hogy igazából sosem volt benne biztos, ki az apa – de az igazság valahol egy amerikai foci csapat környékén keresendő.

A két testvér világ életében híres volt a rossz döntéseiről. Hát, most úgy határoznak, hogy megkeresik a lehetséges apákat, és kiderítik, kitől kérhetnek ezentúl zsebpénzt.

Nekivágnak a nagy utazásnak: a lehetséges apák feltérképezése során őrült dolgok esnek meg velük, és ők nem kerülnek közelebb az igazsághoz… de legalább nem is tanulnak semmit az egészből.

Film adatlap Eredeti cím: Father Figures/Bastards

Mozibemutató (USA): 2018. december 22.

Magyar cím és korhatár: Apavadászat (16E)

Magyar bemutató: 2018. január 4.

DVD és Blu-ray megjelenés (HUN):

Műfaj: Vígjáték

Rendező: Lawrence Sher

Forgatókönyvíró: Justin Malen

Szereplők: Owen Wilson, Ed Helms, JK Simmons, Glenn Close, Terry Bradshow, Ving Rhames

Filmstúdió: Warner Bros

Magyar forgalmazó: InterCom

