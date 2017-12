Anyám mozija – feliratos előzetessel

Tartalom: Margherita olyan nő, aki sokat vállal magára. A foglalkozása a filmkészítés, és bár rendezőként elismert és sikeres, mégis kétségek gyötrik a munkájával kapcsolatban… Most is éppen filmet forgat egy excentrikus amerikai színésszel, aki időnként megnevetteti az egész stábot, máskor viszont elviselhetetlen, és mindezt a rendezőnek, Margherita-nak kell kezelnie…

Mindeközben Margherita édesanyja kórházba kerül, így a rendezőnő a napi forgatás után mindennap látogatóba megy. A kórházban nemcsak édesanyjával, hanem a szintén látogatóba érkező testvérével, Giovanni-val is sokat találkozik, így Margherita-nak van alkalma átgondolni azt, hogy mi is az Élet, és mi a Család…

Film adatlap Eredeti cím: Mia Madre

DVD megjelenés (Olasz): 2015. április 16.

Magyar cím és korhatár: Anyám mozija (12)

Magyar bemutató: 2017. november 30.

DVD és Blu-ray megjelenés (HUN):

Műfaj: Dráma

Rendező: Nanni Moretti

Forgatókönyvíró: Nanni Moretti, Valia Santella, Gaia Manzini, Chiara Valerio, Francesco Piccolo

Szereplők: Margherita Buy, John Turturro, Giulia Lazzarini, Nanni Moretti, Beatrice Mancini

Filmstúdió: Sacher Film, Fandango

Magyar forgalmazó: Cinenuovo

