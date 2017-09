Anna and the Barbies – Álmatlan – előzetessel

Az Anna and the Barbies zenekar 2016 novemberében a Fővárosi Nagycirkuszban tartotta legújabb lemezbemutatóját, mely az Utópia turné része volt. Az Anna and the Barbies – Álmatlan koncert- és dokumentumfilm, magasság és mélység egyszerre, mely olyan oldaláról mutatja meg Pásztor Annát és a zenekart, amely a közönség és a rajongók számára eddig ismeretlen volt. A film tökéletesen megmagyarázza az „Anna and the Barbies jelenség” lényegét, miközben lenyűgöző felvételek segítségével nyerhetünk betekintést a fantasztikus hangulatú koncertbe. Az alkotás reprodukálja a koncertélményt, benne felhangzanak a legismertebb slágerek, de az Álmatlan sokkal több mint egy koncertfilm: felfedi az „AATB gépezet” lelkét, motivációját és titkait.

Film adatlap Eredeti cím és korhatár: Anna and the Barbies – Álmatlan (12)

Mozibemutató (HUN): 2017. szeptember 28.

DVD megjelenés (HUN):

Műfaj: Dokumentum, Zene, Koncert

Rendező: Porkoláb Norbert, Tanca Norbert

Forgatókönyvíró: Pásztor Anna, Porkoláb Norbert, Tanca Norbert

Szereplők: Bubnó Márk, Dénes Adél, Feltóti László, Pásztor Anna

Filmstúdió: Bad Moon Films

Magyar forgalmazó: Vertigo Média

