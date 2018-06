Ami nem öl meg – magyar előzetessel

Tartalom: Lisbeth Salander (Claire Foy) nem változott. A múltja nyomasztja, magányos, embergyűlölő és zseniális hacker. Úgy alakul, hogy ismét találkozik a bukott sztárújságíróval, Mikael Blomkvisttal (Sverrir Gudnason), és ismét kénytelenek elviselni egymást: egy új ügyön dolgoznak együtt.

Lisbeth ezúttal egy autista kisfiún próbál segíteni, és így keveredik bele élete legveszélyesebb ügyébe – amelynek szálai az Amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökséghez, és a svéd arisztokrácia titkolt bűneihez vezetnek.

Film adatlap

Eredeti cím: The Girl in the Spider’s Web

Mozibemutató (USA): 2018. november 9.

Magyar cím és korhatár: Ami nem öl meg (12E)

Magyar mozibemutató: 2018. november 8.

DVD megjelenés (HUN):

Műfaj: Dráma, Krimi, Thriller

Rendező: Fede Alvarez

Forgatókönyvíró: Fede Alvarez, Jay Basu, Steven Knight, David Lagercrantz (könyv), Stieg Larsson (karakterek)

Szereplők: Sylvia Hoeks, Claire Foy, Lakeith Stanfield, Sverrir Gudnason, Stephen Merchant

Filmstúdió: Metro-Goldwyn-Mayer

Magyar forgalmazó: InterCom