A világ összes pénze – szinkronos előzetessel

Tartalom: A Gladiátor és A szárnyas fejvadász rendezője, Ridley Scott ezúttal a világ leggazdagabb és legfukarabb emberének sztoriját vitte vászonra, aki még elrabolt unokájáért sem volt hajlandó pénzt kiadni. Szeretet vagy pénz? A milliárdos számára a válasz egyértelmű. Az izgalmas krimiben olyan zseniális színészek játsszák a főszerepet, mint Michelle Williams, Kevin Spacey és Mark Wahlberg.

Film adatlap

Eredeti cím: All the Money in the World

Mozibemutató (USA): 2017. december 8.

Magyar cím és korhatár: A világ összes pénze (6)

Magyar bemutató: 2018. február

DVD és Blu-ray megjelenés (HUN):

Műfaj: Dráma, Bűnügyi

Rendező: Ridley Scott

Forgatókönyvíró: David Scarpa, John Pearson

Szereplők: Mark Wahlberg, Michelle Williams, Kevin Spacey, Charlie Plummer,

Filmstúdió: Scott Free Productions

Magyar forgalmazó: Freeman Films