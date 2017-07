A szerencse háza – szinkronos előzetessel

Johansenék lánya felvételt nyer a neves főiskolára. Igen ám, de a szülőknek szembesülniük kell vele, hogy a nyakára hágtak lányuk főiskolára félre tett pénzének. Nincs mit tenni, mint nagyban játszani: az alagsorukban illegális kaszinót nyitnak.

Film adatlap

Eredeti cím: The House

Mozibemutató (USA): 2017. június 30.

Magyar cím és korhatár:A szerencse háza (12E)

Magyar bemutató: 2017. augusztus 17.

DVD és Blu-ray megjelenés (HUN):

Műfaj: Vígjáték

Rendező: Andrew Jay Cohen

Forgatókönyvíró: Brendan O’Brien, Andrew Jay Cohen

Szereplők: Will Ferrell, Amy Poehler, Ryan Simpkins, Jason Mantzoukas, Nick Kroll

Filmstúdió: Gary Sanchez Productions, New Line Cinema

Magyar forgalmazó: InterCom