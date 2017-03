A szerelem története – feliratos előzetessel

Egy rég elveszettnek hitt könyv titokzatos módon előkerül, és összeköti egy fiát kereső idős férfi és egy, az anyja magányára megoldást kereső fiatal lány életét. A férfi soha nem tudta kiheverni élete nagy szerelmének, Almának az elvesztését, akiről A szerelem története címmel regényt is írt. A második világháborút túlélő könyv számos szerelmet segített elő, valamint főhőséről kapta az a tizenéves lány a nevét, aki szeretné kideríteni névadóját, miközben új férjet is igyekszik találni egyedülálló édesanyjának. A férfi és a lány is válaszokat keres, és talál egy, három generációt, hat évtizedet és több kontinenst átívelő szerelem történetében.

Film adatlap Eredeti cím: The History of Love

Mozibemutató (Francia): 2016. november 9.

Magyar cím és korhatár: A szerelem története (12)

Magyar bemutató: 2017. március 9.

DVD megjelenés (HUN):

Műfaj: Dráma, Romantikus

Rendező: Radu Mihaileanu

Forgatókönyvíró: Nicole Krauss (regény), Radu Mihaileanu, Marcia Romano

Szereplők: Gemma Arterton, Sophie Nélisse, Elliott Gould, Derek Jacobi, Torri Higginson, Lynn Marocola

Filmstúdió: 2.4.7. Films, Oï Oï Oï Productions

Magyar forgalmazó: Vertigo Media

