A Pentagon titkai – magyar előzetessel

Tartalom: 1971 júniusában hatalmas botrány rázza meg az Amerikai Egyesült Államokat: a The New York Times részleteket közöl egy szigorúan titkos jelentésből, amelyből nyilvánvalóvá válik, hogy az USA kormánya félrevezette a közvéleményt a vietnámi háborúval kapcsolatban. Miután a kormány leállíttatja az anyagok közzétételét és bíróság elé idézi a napilapot, az iratokat kiszivárogtató katonai elemző, Daniel Ellsberg (Zach Woods) a The Washington Posthoz fordul.

A női laptulajdonosként még kuriózumnak számító, és az elismertségéért küzdő Katherine Graham (Meryl Streep) úgy dönt, hogy vállalja a kockázatot, és kiáll a sajtószabadság mellett. A bátor asszony és az elhivatott főszerkesztő, Ben Bradlee (Tom Hanks) egészen a Legfelsőbb Bíróságig elmennek, hogy a háború értelmetlenségét leleplező „Pentagon-iratok” nyilvánosságra kerülhessenek…

Film adatlap Eredeti cím: The Post

Mozibemutató (USA): 2018. január 12.

Magyar cím és korhatár: A Pentagon titkai (12E)

Magyar bemutató: 2018. február 22.

DVD és Blu-ray megjelenés (HUN):

Műfaj: Dráma, Életrajz, Történelmi

Rendező: Steven Spielberg

Forgatókönyvíró: Liz Hannah, Josh Singer

Szereplők: Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson, Bob Odenkirk, Bruce Greenwood, Alison Brie

Filmstúdió: Amblin Entertainment, DreamWorks

Magyar forgalmazó: Freeman Film

