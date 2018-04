A partiállat – Melissa McCarthy visszatér az egyetemre – magyar előzetessel

Tartalom: Mit tehet az ember, ha hirtelen észreveszi, hogy már nem kamasz? Deanna (Melissa McCarthy) ugyan kicsit nehézkesen törődött bele a megváltoztathatatlanba, de azért tudja a választ: beiratkozik az egyetemre, és ott a suliba járókat (köztük a saját lányát) meghazudtoló hévvel veti bele magát mindabba, amit egy rangos tanintézmény kínál: pia, bulik, pasik és még több pia. Azután még egy kis buli… A helyzet jó, de nem egyszerű. És csak egyre bonyolultabbá válik…

Film adatlap

Eredeti cím: Life of the Party

Mozibemutató (USA): 2018. május 11.

Magyar cím és korhatár: A partiállat (16)

Magyar bemutató: 2018. május 10.

DVD megjelenés (HUN):

Műfaj: Vígjáték

Rendező: Ben Falcone

Forgatókönyvíró: Ben Falcone, Melissa McCarthy

Szereplők: Melissa McCarthy, Gillian Jacobs, Adria Arjona, Debby Ryan, Maya Rudolph, Christina Aguilera

Filmstúdió: New Line Cinema, On the Day, Warner Bros.

Magyar forgalmazó: InterCom