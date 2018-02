A párizsi vonat – feliratos előzetessel

Tartalom: 2015 augusztusában a világ döbbenten értesült egy újabb terrorista támadásról. A Párizsból Brüsszelbe tartó expressz vonaton egy állig felfegyverzett terrorista lendült támadásba. Egyszerű és kegyetlen terve volt, de valamit kifelejtett a számításból: hogy az utasok között bátor emberek lehetnek.

Három amerikai srác is a vonaton utazott. Egyszerű, békés fiúk, akik gyerekkoruk óta barátok, és együtt határozták el, hogy katonák lesznek, és a szabadságuk idején együtt vágtak neki, hogy felfedezzék Európát.

A film nemcsak egy esztelen támadás és a fegyvereknek ellenszegülő önzetlen hősiesség története – az is kiderül belőle, hogy hogyan vált Spencer, Alek és Anthony olyan emberré, aki a jó ügy érdekében a legnagyobb önfeláldozásra is hajlandó.

Film adatlap Eredeti cím: The 15:17 to Paris

Mozibemutató (USA): 2018. február 9.

Magyar cím és korhatár: A párizsi vonat (12E)

Magyar bemutató: 2018. március 15.

DVD és Blu-ray megjelenés (HUN):

Műfaj: Dráma, Történelmi, Thriller

Rendező: Clint Eastwood

Forgatókönyvíró: Dorothy Blyskal, Anthony Sadler, Alek Skarlatos, Spencer Stone, Jeffrey E. Stern

Szereplők: Jenna Fischer, Judy Greer, Thomas Lennon, Jaleel White, Tony Hale

Filmstúdió: Warner Bros.

Magyar forgalmazó: InterCom

