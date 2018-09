A nevem: Thomas – Terence Hill 20 év után újra mozifilmben szerepel

Tartalom: Thomas (Terence Hill) csak egy kis nyugalomra vágyik, ezért fogja a Harley-át, és nekivág a spanyol vidéknek. Ám útközben összetalálkozik egy bajban lévő fiatal lánnyal, és a találkozás mindkettejük életét megváltoztatja.

Film adatlap

Eredeti cím: My Name Is Thomas

Mozibemutató (Olasz): 2018. április 19.

Magyar cím és korhatár: A nevem: Thomas (12)

Magyar bemutató: 2018. szeptember 20.

DVD megjelenés (HUN):

Műfaj: Dráma

Rendező: Terence Hill

Forgatókönyvíró: Terence Hill

Szereplők: Terence Hill, Veronica Bitto, Eva Basteiro-Bertoli, Francesca Beggio, Guia Jelo

Filmstúdió: Paloma Productions

Magyar forgalmazó: Romis Mozi