A művészet templomai – Kincseskamrák: A csodák világa – magyar előzetessel

Tartalom: Akárcsak egy molekula, a „csoda” fogalma is szorosan összekapcsolódó részekből épül fel, amelyek központi magja maga az ember és a csodák utáni vágya. A „kincseskamra” (elterjedt nevén wunderkammer, vagy ahogy a franciák nevezik: cabinet de curiosités) fogalma királyok, császárok és magas rangú arisztokrata gyűjtők köreiben alakult ki a 16. században, tulajdonképpen nem más, mind „az egész világ egyetlen szobában, amel összeköti a múltat és a jelent”. A szenvedélyes – és jómódú – gyűjtők hosszú évek, évtizedek munkájával saját otthonukban építették fel a világ minden tájáról származó egzotikus tárgyakból és értékes ritkaságokból álló kis univerzumukat.

A Kincseskamrák – A csodák világa című látványos ismeretterjesztő film ezekbe a rendkívüli gyűjteményekbe nyújt betekintést, amelynek különleges tárgyai a legkülönbözőbb korokból és földrészekről származnak. Megismerhetjük a múltbéli gyűjteményeket a kis méretű reneszánsz-kori kamrácskáktól kezdve – melyek a 19. század során a mai kor legnagyobb múzeumainak alapjául szolgáltak – a jelenkori kincseskamrákig, amelyeknek manapság szalonok, villák vagy kastélyok adnak otthont. A hat részből álló narratíva minden epizódjában a téma szakértői – egyetemi professzorok, múzeumi kurátorok, művészettörténészek és galériatulajdonosok – kalauzolják végig a nézőt, és maguk a modern gyűjtők is elmesélik saját történeteiket, utazásaikat és természetesen bemutatják büszkeségüket: a kincsestárjukat is, amelyek az érzelmek széles skáláját képesek kiváltani a kíváncsiságtól kezdve a vágyon, félelmen és misztikumon át egészen a döbbenetig. Az izgalmas dokumentumfilmben számos mindezidáig megközelíthetetlen francia, olasz, osztrák és angol magángyűjtemény feltárul.

Film adatlap Eredeti cím: Wunderkammer: World of Wonders

Mozibemutató (): –

Magyar cím és korhatár: A művészet templomai – Kincseskamrák: A csodák világa (12)

Magyar bemutató: 2018. március 8.

DVD megjelenés (HUN):

Műfaj: Dokumentum

Rendező: Francesco Invernizzi

Forgatókönyvíró: Francesco Invernizzi

Szereplők: Alexis Kugel, Luca Cableri, Jean Hubert Martin, David Ghezelbash, Loic Malle, Roberto Balzani, Annalisa Zanni, Lavinia Galli

Filmstúdió: –

Magyar forgalmazó: Pannónia Entertainment

A művészet templomai – Kincseskamrák: A csodák világa mozifilm képek

A művészet templomai - Kincseskamrák: A csodák világa mozifilm képek 1 a 5

A művészet templomai – Kincseskamrák: A csodák világa magyar feliratos előzetes /trailer/

A művészet templomai – Kincseskamrák: A csodák világa film klip

A művészet templomai – Kincseskamrák: A csodák világa TV Spot

Kapcsolódó anyagok: