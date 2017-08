A mogyoró-meló 2 – szinkronos előzetessel

Grimbusz és barátai, Haver, Andie és Bizsu élnek, mint hal a vízben, jobban mondva, mint rágcsáló a mogyiboltban. Ám az idilli állapotnak egyszeriben vége szakad, amikor imádott éléskamrájuk a levegőbe repül. Fedél nélkül maradni még egy mókusnak is kemény dió, szerencsére azonban az árnyas Szabadság parkban hőseink hamarosan régi-új otthonra lelnek. Csak egy a bökkenő: a város pénzéhes polgármestere nagy profit reményében vidámparkot készül építeni, éppen ott, ahol Grimbuszék vertek tanyát.

A rágcsálóbagázsnak nincs más választása, mint összefogni a park többi állatával, és szembeszállni a polgármesterrel, a lányával és egy őrült sintérrel, hogy megmenthessék Mogyorországot.

Film adatlap

Eredeti cím: The Nut Job 2: Nutty by Nature

Mozibemutató (USA): 2017. augusztus 11.

Magyar cím és korhatár: A mogyoró-meló 2 (6)

Magyar bemutató: 2017. augusztus 17.

DVD megjelenés (HUN):

Műfaj: Animáció, Kaland, Vígjáték

Rendező: Cal Brunker

Forgatókönyvíró: Bob Barlen, Cal Brunker, Scott Bindley, Peter Lepeniotis, Daniel Woo

Szinkronhangok (eredeti): Will Arnett, Katherine Heigl, Maya Rudolph, Jackie Chan, Peter Stormare, Bobby Cannavale

Filmstúdió: ToonBox Entertainment

Magyar forgalmazó: Freeman Film