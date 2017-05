A majmok bolygója – Háború – új szinkronos előzetessel

A majmok túlszárnyalták az embereket. Ami jó szándékú kísérletnek indult, az teljes hatalomátvétellé vált: immár az értelmes emberszabásúak a Föld urai. A városok elnéptelenedtek, a menekülőkkel nem tudni, mi történt, és a kevés életben maradt ember kis csapatokra szakadva bujkál… amíg bír. És készülődik.

A háború ugyanis elkerülhetetlen. Caesar, a harcedzett és szuperintelligens csimpánz, aki nagyon sokat szenvedett az emberek rabságában nem tud felejteni és nem akar megbocsátani.

Mindkét fél tudja, hogy az emberiségnek nincs több esélye. Ha most kudarcot vall, végképp eltűnik a Föld színéről.

Film adatlap

Eredeti cím: War for the Planet of the Apes

Mozibemutató (USA): 2017. július 14.

Magyar cím és korhatár: A majmok bolygója – Háború (16)

Magyar bemutató: 2017. július 13.

DVD és Blu-ray megjelenés (HUN):

Műfaj: kaland, Fantasy, Akció

Rendező: Matt Reeves

Forgatókönyvíró: Pierre Boulle, Mark Bomback, Matt Reeves

Szereplők: Woody Harrelson, Judy Greer, Andy Serkis, Steve Zahn

Filmstúdió: Sony Pictures

Magyar forgalmazó: InterCom