A kém, aki dobott engem – magyar előzetessel

Tartalom: Audrey (Mila Kunis) és Morgan (Kate McKinnon) a legjobb barátnők, élnek, mint hal a vízben a nyüzsgő Los Angelesben. Egészen addig, amíg ki nem derül, hogy Audrey expasija (Justin Theroux) kém, és elszánt bérgyilkosok üldözik, akik történetesen épp a csajok lakásán kötnek ki. A duó akcióba lendül, és beszáll a nemzetközi kémjátszmába, csak egy a gond: halvány lila gőzük sincs, hogy mit csinálnak.

A szálak Európába vezetnek, és miközben az önjelölt Mata Harik a nyomukban lihegő gyilkosokkal próbálják felvenni a harcot, még egy jóképű, ám kissé gyanús brit ügynök (Sam Heughan) is a horgukra akad…

Film adatlap

Eredeti cím: The Spy Who Dumped Me

Mozibemutató (USA): 2018. augusztus 3.

Magyar cím és korhatár: A kém, aki dobott engem (12E)

Magyar bemutató: 2018. augusztus 16.

DVD és Blu-ray megjelenés (HUN):

Műfaj: Akció, Vígjáték

Rendező: Susanna Fogel

Forgatókönyvíró: Susanna Fogel, David Iserson

Szereplők: Mila Kunis, Sam Heughan, Kate McKinnon, Justin Theroux, Gillian Anderson, Ólafur Darri Ólafsson

Filmstúdió: Lionsgate

Magyar forgalmazó: Freeman Film