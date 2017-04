A Karib-tenger kalózai: Salazar bosszúja – szinkronos előzetesekkel

A hányatott sorsú Jack Sparrow kapitányt (Johnny Depp) erősen megcsapja a balszerencse szele, mikor a rettentő Salazar kapitány (Javier Bardem) vezette gyilkos szellemkalózok megszöknek az Ördög Háromszögéből. Egyszerű cél vezérli őket: végezni akarnak minden egyes kalózzal – és Jackre különös gondot fordítanának. Sparrow egyetlen reménye Poszeidón legendás szigonyában rejlik, ám erre csak úgy bukkanhat rá, ha kényszerű szövetségre lép Carina Smythszel (Kaya Scodelario), a ragyogó elméjű és szépségű csillagásszal, és az ifjú Henryvel (Brenton Thwaites), a Királyi Flotta nyakas tengerészével. A méretében és ápoltságában is szerény hajójának kormányánál Jack kapitány nem csupán sorozatos balszerencséjén kíván fordítani, hanem becses életét is menteni igyekszik eddigi legiszonyatosabb és legfondorlatosabb ellenfelétől.

Film adatlap

Eredeti cím: Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales

Mozibemutató (USA): 2017. május 26.

Magyar cím és korhatár: A Karib-tenger kalózai: Salazar bosszúja (12E)

Magyar bemutató: 2017. május 25.

DVD és Blu-ray megjelenés (HUN):

Műfaj: 3D, Akció, Kaland, Vígjáték

Rendező: Joachim Rønning, Espen Sandberg

Forgatókönyvíró: Jeff Nathanson, Terry Rossio, Ted Elliott (karakterek), Stuart Beattie (karakterek), Jay Wolpert (karakterek)

Szereplők: Johnny Depp, Geoffrey Rush, Javier Bardem, Keira Knightley, Orlando Bloom, Brenton Thwaites, Stephen Graham, David Wenham, Kaya Scodelario, Paul McCartney

Filmstúdió: Walt Disney Pictures, Jerry Bruckheimer Films

Magyar forgalmazó: Fórum Hungary