A 25 legjobb sci-fi

(Írta: Kenobi)

Abban biztos vagyok, hogy földönkívüliek hamarabb érkeztek a filmvászonra, mint Roswellbe. Öregebbek is lehetnek, mint maga a Föld. Sokak szerint kézzelfogható bizonyítékokat is hagytak maguk után. Ám igazából két dolog hihető velük kapcsolatban. Először is, az igazi klasszikus sci-fi nem élhet néhány űrből érkezett bajkeverő nélkül, s ha bolygóközi látogatókról van szó, a forgatókönyvírók fantáziája nem ismer határokat; másodszor, a végén valahogy mégis mindegyikről kiderül valami emberi jellemvonás.

Az apropót nem szolgáltatja semmi különös – legfeljebb a Star Wars filmek Blu-ray lemezen történő megjelenése – illetve az, hogy már sokan, és sokfélén próbálták meg rangsorolni kedvenc sci-fi filmjeiket – reménytelenül birkózva a hihetetlen áradattal. Mi miért ne próbáljuk meg alapon vágtunk bele – nem semmi felbuzdulás volt, most már tudom. Az ERŐ jó és rossz oldalának beható tanulmányozása során rádöbbentünk és tovább erősödött bennünk az érzés, a jó sci-fi legalább olyan meghatározó eleme a mozinak, mint cipőnek a lábszag. Ezért vettük a bátorságot, és nem kevés hezitálást követően összeállítottuk a véleményünk szerinti legjobb sci-fi filmeket, amik eddig láttunk. Listánkkal egyetérteni lehet, ellenvéleményt formálni meg szinte kötelező. Szokásainkhoz híven, kicsit remegve tesszük véleményünket közkinccsé, mert mi nem csak Alienektől, de még egy nyuszitól is félünk.

25. Harmadik típusú találkozások

Látványos űrcsaták nélkül sikert alkotni ebben a műfajban meglehetősen nehéz. S máris bekopogtunk a téma legavatottabb szakértőjének, korunk ünnepelt rendezőjének, Steven Spielbergnek az ajtaján. Olyan napjaiban ő sem sunnyog a szomszédhoz egy kis durvulásért, jelen filmjében azonban picit lágyabb húrokat penget. Amikor Spielberg méregdrága cápafilmje után megalkotta még drágább, földönkívüliekről szóló moziját is, a filmszakma egyértelműen olyan rendezőként könyvelte el, aki frissítőileg hatna a hollywoodi világban. A főszereplő Dreyfuss, a vonalvizsgáló, akinek az élete a szeme előtt feltűnő földönkívüli fény hatására teljességgel megváltozik. A titkos lények szenvedélyes keresése közepette Dreyfuss elveszíti minden családapai ítélőképességét, és rengeteg kalandon megy keresztül. Zeneszerető Alienek, szokatlan jelenségek, főszerepben pedig egy különös formájú hegy. Oscar szobrocskák a zsebben, megérdemelt világhír a tarsolyban, huncut mosoly Spielberg papi szakálla mögött. Ilyen egy harmadik típusú pofon! Nem, az még máshol jár, azonban 25-ös listánk legutolsó helyezettje a Harmadik típusú találkozások. Summás véleményünk a filmről világrengető: leégni nem csak a Naptól lehet!

24. Star Trek 2. – Khan haragja

A Star Trek filmek világa lassan vetekszik az univerzuméval. A mozi filmek, vagy az Enterprise űrhajó hajtóműveinek hátszelében véget nem érő sorozatok kezdtek önálló életre a nem kevés fanatikus rajongó kitörő örömére. Kirk admirális, a hegyes fülű Spock kapitány és legénységeik kalandjain generációk nőttek fel, az Enterprise pedig nagy valószínűséggel a filmtörténet legtöbbször szétcincált, majd felújított űrhajója. Sugározzunk Fel! Legalábbis listánk következő fokozatáig, ahová máris megérkezett fénysebességgel a Star Trek 2. – Khan haragja.

23. Avatar

James Cameron rendezőként a világ leglustábbjai közé tartozik. Viszont a kezei közül kikerülő munkákat mindig a legapróbb részletekig kidolgozott tökély, az elképesztő látványvilág, koponyákon masírozó Terminátorok, Oscar-szobrocskák sora és a legek jellemzik. A felsoroltak szellemében született meg mindezidáig legsikeresebb filmje, az Avatar. A környezetvédelmi szégyenkezés jegyében készült Pocahontas mese bevételek tekintetében jelenleg 2,782,275,172 $-nál tart, egyszerűen gigantikus. Persze, ezért valamit le is kellett tenni az asztalra. 3D, varázslatos világok és a találós kérdés: vajon hogyan szexelnek a Na’vik? Most már tudjuk, összegabalyodik a frizurájuk, de a Pandora bolygó közvilágítására is sokat költöttek az illetékesek. Cameronhoz képest villámtempóban készülnek a folytatások, csak győzzük kivárni. Adatlap ehol, kritika meg errefelé olvasható.

22. Galaxy Quest – Galaktitkos küldetés

A Protector űrhajó legénységére kevés alkalmas szó található. Talán egy kivételével. Hőseink pojácák, méghozzá a pojácásabb fajtából. Mégis hősök lesznek, mert kihalásra ítélt és bennük bizakodó idegenek érkeznek és kérnek tőlük segítséget, s vélik Tim Allent és csapatát tévesen valódi űrlovagoknak. Nehéz megállni térdcsapkodós röhögés nélkül. Sztárparádé a köbön, kíméletlen paródiája a Star Treknek, vagyis igazi szórakoztató sci-fi móka. Sigourney Weaver szőkébb és dögösebb, mint bármikor. Nem hinném, hogy orrba vághatná egy lengőajtó. Az Omega 13-ról pedig annyit illik tudni, nem együttes. Mindez összesítve a Galaxy Quest – Galaktitkos küldetés. Tökéletes lazulás péntek estékre. Mi csak egy dolgot kifogásolhatunk: a kezdeti vontatottságot.

21. Robotzsaru

A kérdés költői. Mi lesz akkor, ha keresztezzük a Terminátort a Vasemberrel? Természetesen Robotzsaru. Alex Murphy rendőrnek egyebet sem kell tennie, csupán meghalnia. Többségünknek egyszer megadatik majd az “élmény”. A detroiti rendőr azonban szerencsés még a halálban is, mert éppen arra járt Paul Veerhoven rendező fenegyerek, s ha már ott téblábolt, akkor rittyentett is a pléhdobozzá avanzsált biztos úrnak egy barokkos akciót. A golyók röpködnek, a Robotzsarut higanymozgása okán nem nevezhetnénk a táncparkett ördöge versenyre, mégis a film kasszasiker lett, jónéhány folytatással. Újabban Colin Farrell kísérli meg a lehetetlent, rozsdásodás nélkül megúszni a forgatást. A kis Mágnes Miska.

20. A függetlenség napja

A sznobok csak fanyalogjanak, amikor olyasmit állítunk, hogy Roland Emmerich filmje a popcorn mozik legjobbjai közé tartozik! Nyilván, e kijelentést követően kritikusok százai kapkodnak levegő után. Azonban ne feledjük, a rendező valamit nagyon tud. Zúzás és pusztulás, amelynek okozói ezúttal sáska hadként érkező űrmegszállók, város méretű űrhajóikkal, talpig erőtérben. Atomot nekik! Atomot a bestiáknak! Sajnos, nukleáris fegyvereink is kevésnek bizonyulnak, ám szegény idegenek három dolgot elfelejtettek: Az amerikaiakkal nem ajánlatos ujjat húzni, Jeff Goldblum akkora vírus, akarom mondani, zseni, hogy idáig hallatszik agyának csikorgása, Will Smith meg a harmadik típusú pofon avatott szakértője. Ezek után, lehet bárkinek esélye?

19. 12 majom

Bruce Willis jött, látott és meghalt! No, nem nagyon, csupán a következő világ megmentéséig. A probléma forrása ezúttal nem Armageddon, hanem a 12 Majom Hadserege, ami így elsőre elég félelmetesen hangzik. A vírustól 2035-re feldobja talpát az emberiség, a maradékok a föld alatt élvezhetik az élet örömeit. James Cole az időutazó, feladata meg hát a szokásos… Terry Gilliam mozija időnként komoly mondanivalóval rukkol elő és remekbe szabott rémmese. A főbb szerepekben az isteni Brusz, a körmeit próbálgató Brad Pitt, aki jutalmul a legjobb férfi mellékszereplő Oscar jelöléssel lett gazdagabb, valamint a bájos Madeleine Stowe. A gatyánkat alaposan fölkötni, ha képben akarunk maradni! Tipikusan nem az a sci-fi, amit gyakran fogunk megnézni – más szavakkal, nem egy mindennapi vérfürdő, és egyáltalán nem kiszámítható. Valószínűleg ezért szeretjük! A 12 majom máris beverekedte magát húszon belülre!

18. A Sith-ek bosszúja

A klasszikus Csillagok háborúja trilógia előzményeinek taglalásában George Lucas alaposan mellétrafált. A Baljós árnyak éppúgy, mint A klónok háborúja belefulladt a Szenátus politikai acsarkodásainak unalmába. Egyesek úgy vélték, Lucas bá átengedhetné a rendezői széket másoknak, így nem csak a remény, hanem a lehetőség is megadatott volna pörgősebb filmekre. Szerencsére, A Sithek bosszúja jobb sci-fire sikeredett, kijavították az első két epizód hibáit. A film elejei űrcsata minden idők legösszetettebb nyitójelenete, s amikor Darth Vader először vesz hörögve levegőt, szaladgál az ember hátán a hideg. Kekeckedésül csak megkérdezném, a távoli jövőben ismeretlen fogalom a nőgyógyászati ultrahang?

17. A majmok bolygója

A Pierre Boulle regénye alapján készült A majmok bolygója film már jó néhány rendező fantáziáját megbizsergette. A legutoljára tán Tim Burtonét, aki sajátos látványvilágot komponált az örökbecsű darabhoz. Mégis, alkotása a vert mezőnyben bukdácsol, mert sci-fi sikerlistánk tizenhetedik helyére a Charlton Heston nevével jegyzett 1968-as “ősmozi” került fel. Egy film, amelyben főszereplő a szerencsétlenül értelmezett időutazás, egy film, amelyben főszereplő az evolúciós tótágas, hiszen főszereplőink olyan helyre landolnak , ahol e derék emberszabásúak lettek a teremtés koronái, az emberek pedig ketrecbe való vadállatok. A mára már klasszikusnak számító sci-fit egy sor folytatás követte, illetve elérte napjaink divatja, az előzményfilmes cirkusz. A majmok bolygója: Lázadás a 2011-es év meglepetés mozija, s csupán azért nem szerepel a listán, hogy megadjuk neki a klasszikussá érés lehetőségét. Ezen film adatlapja a következő helyen megcsodálható, és némi önfényezés a sorok írójának: kritika. A majmok bolygója filmek legnagyobb tanulságaként kiderül az is, hogy néhány csimpánz emberibb az embernél, mi meg lesüthetjük a szemünket szégyenünkben, mert manapság sok embertársunk nagyobb majom egy gorilla csapatnál.

16. Hold

A kis dolgok is okozhatnak problémát. Nyilván nem a prosztata rendellenességeiről pofázok, hanem arról, hogy hogyan változnak meg Sam Bell asztronauta (Sam Rockwell) bányászkodással töltött napjai a Holdon, amikor szembetalálkozik önmagával. A rutinos sci-fi rajongó máris sejtheti, minden gubanc okozója csakis a klónozás lehet. Nagy ügy! Ettől még egy csomó filmet elcsesztek, de a Hold esetében más a leányzó fekvése. Sam Rockwell talán legjobb alakításában, Duncan Jones rendező végig határozott elképzelésekkel bír, s a zsebpénzből készített egyszemélyes movie az utolsó másodpercéig tele titkokkal. Azért Gertyről se feledkezzünk meg!

15. Testrablók támadása

Sutherland és Goldblum. Valamelyikük nem az, aki. Az 1978-as Testrablók támadása alapproblémája csupán ennyi lenne. Ki kicsoda, ha nem kicsoda, akkor micsoda? Kaufman filmjét, amely az 1956-os sorozatra épül, az ember nem tudja szorongás nélkül nézni. A félelem alapja pediglen tök egyszerű, az emberek valójában nem azok, akiknek feltüntetik magukat. Az ötletet időközben néhány milliószor lenyúlták már (többek között a csúnyán mellőzött Az inváziumban, de Nicole Kidman és Daniel Craig is futhatna egy kört az Invázió című unalmasságuk miatt.) Mindenesetre, ha valaki némi rettegésre vágyik, ne hagyja ki a filmet. Csak meteorit és trutyi legyen mindig kéznél bőségesen!

14. Terminátor

Gondoljuk végig: ha annak idején James Cameron nem kaszál a Terminátorral, sose kacaghattunk volna hatalmasakat a Titanicon. Igen ám, de kimaradtunk volna listánkon pár helyezéssel előkelőbb helyen trónoló Terminátor 2-ből és a csodálatos Alienekből, tehát nem is értem, miért panaszkodom. Az igazsághoz ugyanakkor hozzátartozik az is, hogy Arnie terminátoros sikere miatt olyan filmszörnyek születtek, mint az Ítéletnap, az Ikrek, A hatodik napon és a Hull a pelyhes. (Ha a „katasztrófafilm” szót halljuk, akkor nem is olyan rég a mozikban ezzel a névvel illetett borzadály jut az eszünkbe, hanem Svarci karácsonyi turbóskodása is.) Ezek után talán érthető, hogy érzéseink vegyesek. Arnie-ből azonban akciósztár lett, s egy világ tudta meg, miért fontos a jövőnknek Sarah Connor.

13. 2001 – Űrodüsszeia

A „Dawn of Man” kezdőfeliratot követően a világ egyik legszebb napfelkeltéjét kísérhetjük figyelemmel, és akinek nem kezd hatására mocorogni a zabszem azon a bizonyos helyen, az sürgősen keresse fel kezelőorvosát és gyógyszerészét, de egy közeli kölcsönzőt bizonyosan, hisz azonnal látható, hogy valami különlegessel van dolgunk. A hangzás kifejezetten felemelő, a látvány meg egyenesen mennyei. Stanley Kubrick által pompásan levezényelt 2001 – Űrodüsszeia nem lehet vita tárgya, remekmű. A honnan jöttünk és hová tartunk kérdéseket feszegeti mesteri és elgondolkodtató módon. A zene és a látvány tökéletes összhangban, a film mondanivalójáról azonban lehet bőven elmélkedni. A film három Oscar-díjat zsebelt be, de megérdemelt volna egy negyediket is: a legjobb filmért járót! Zseniális és alapmű.

12. A mélység titka

Egy film, ami nem kifejezetten izgalmas, mégis előkelő helyen található. Mert varázsa van, megérinti a lelkünket. James Cameron a legjobb mesemondókat lepipálva meséli el a kapcsolatfelvételt. Persze, bőven akadnak a történetben kalandok is. A helyszín egy víz alatti olajfúró bázis, ahová érkezik néhány rosszarcú kommandós, megtalálni a szerencsétlenül járt nukleáris tengeralattjárót. A felszínen óriási vihar tombol, lenn a mélyben pedig meglepő dolgok történnek. Hogy kik is lakoznak az őrjítő mélységben, maradjon jótékony homályban. Elégedjünk meg annyival, Cameron medencébe terelte és búvárruhába öltöztette színészeit, aminek eredménye a látványos és hősökkel megtűzdelt sci-fi.

11. District 9

Dél-Afrika egén fura dolgok történtek. Huszonnyolc évvel ezelőtt megjelent egy hatalmas űrhajó, fedélzetén egy rakat földönkívülivel. A várva-várt kapcsolatfelvétel azonban egészen szokatlan irányba terelődött, eredményeképpen a “garnélarákok” mára szögesdrótokkal és állig felfegyverzett katonákkal őrzött táborban sínylődnek…

Neill Blomkamp filmjének műfaji besorolásánál eléggé bajban vagyok, hamarjában nem is tudok rá jobb szót, mint a gettó sci-fi. Mondanivalóját is ekképpen lőjük be: nézhetem átlagos dirr-durr akciónak, de dokumentumfilmként is értelmezhetjük. Lehet kemény társadalomkritika, fehérek és színesbőrűek közötti villongások, s ha innen nézem, a magyar állapotokra is aktuális. Külön érdekessége, hogy a háttérből a nagy Peter Jackson osztotta az észt. UFÓK haza!

10. Metropolis

Fritz Lang 1927-ben készült klasszikusát sokan a sci-fi „ősanyja”-ként aposztrofálják. Korához képest szokatlan magas költségvetéssel (közel kétmillió dollár) készült film azért rendesen megosztotta a közönséget. Egyesek hátast dobtak a mondanivalójától, mások a gépies, majdnem steril világban a későbbi borzalmakat látják viszont. Hitlernek állítólag nagyon tetszett. Mi maradjunk meg a földön, és ismerjük el a film erényeit, amely a mondanivalón túl kidomborodik a drámaiságában, az egészen káprázatos látványban – persze a húszas évek szintjéhez mérten – és a robotokban. C3-PO valószínűleg fejlettebb modellnek számít, de az ősök tiszteletét egy modern robotnak is fejébe verik. A Metropolis az előkelő tizedik helyre érkezett felsorolásunkban.

9. E.T.

Bár kétségtelenül több földönkívüliben is fel lehet fedezni pozitív, mi több, szerethető tulajdonságokat, ennek a kategóriának az egyetlen jól megérdemelt birtokosa csakis E. T. lehet. A kis űrlény történetén generációk nőttek fel, tanulva a kirekesztettség, a szeretet és a tolerancia nagy kérdéseiről, és persze arról, hogyan lehet a Hold előtt biciklizni. E. T. ugyan nem egy Brad Pitt (tényleg, egyáltalán hímnemű volt?), viszont bámulatosan tud esernyőből és lemezjátszóból galaktikus rádiótelefont készíteni; a kis csokigolyók neki is csak a szájában olvadnak, és nem a kezében; ráadásul szereti a sört. Így csakis jó űrmanó lehet. A mi szívfényünk pedig örökre érte villog. Ja, és persze Drew Barrymore-ért, akibe az óta is szerelmesek vagyunk. A kis bolygóközi totyogó ölesnek éppen nem mondható lépteivel a kilencedik helyezésig kapaszkodott fel.

8. A dolog

A valami, helyesen nevezve a gyereket, A dolog az 1951-es sci-fi 1982-es Carpenter-féle feldolgozása, s ha lesz olyan, hogy minden idők legvéresebb filmje, bizonyára az első nyolcban méltó helye lesz ott is. A frászt hozza ránk azzal a minden zsigerében alakváltoztatásra képes szörnnyel, amely legalább egy tucat embert eltüntet, akik az Antarktiszon elhelyezkedő kutatóállomáson az útjába kerülnek. Nem éppen minden idők legismertebb filmje, de a „The Thing” komoly rajongótáborral rendelkezik, ezért nem váratlan esemény, amikor október 27-én rajtol a magyar mozikban a leújabb feldolgozása. Nyálka, vér és lángok mindenütt. Kurt Russel hajától és szakállától minden fodrász haja égnek állna. Tehát egyáltalán nem lepődtünk meg azon, hogy A dolog sportnyelven szólva, bejutott a legjobb nyolc közé! A végére egy jó tanács: Ne ezzel a filmmel villongjunk az elsőszobás randinkon!

7. A nyolcadik utas: a Halál

A Nostromo kereskedelmi űrhajó méltóságteljesen hasítja végtelen űr sötétjét. Legalább három perc, míg kimászik a mozivászonról. A fedélzetén hét ember és a macska alussza békés álmát. Néma és síri a csend. Aztán a műszerfal éltre kel, Anya valami jelet érzékel, a legénységnek meg ébresztő! Leszállnak az LV-426-on, majd a pityegést követve behatolnak a titokzatos roncs belsejébe. Kane nem bírva magával, a förtelmes tojás fölé hajol… Ami ezután következik, mára már mozi történelem. Összecsattanó fogsorok, csápok, savas vér. Valamint félelmetes sötétség, rémisztő zajok és még a felrobbantásában is eszméletlenül bonyolult űrhajó. Ridley Scott megálmodta és megfilmesítette a filmtörténelem legádázabb szörnyét, a tökéletes gyilkológép Alien-t. A moziban a nézősereg néma csöndben, a gyengébb idegzetűek elájulnak, a finnyás belűek a mellettük ülők ölébe rókáznak és páni félelem az arcokon. Hazafelé jól seggbe rúgva az összes macska. Miáouúú!… Számunkra mindezeket jelenti A nyolcadik utas: a Halál. No és, Sigourney Weaver végső vetkőzős, szkafanderes jelenetét. Az űrben senki sem hallja a sikolyodat! Nyam, nyam.

6. Terminátor 2 – Az ítélet napja

Arnold Schwarzenegger és James Cameron visszatértek! A Terminátor 2 – Az ítélet napja minden idők egyik legjobb akciófilmje. A történet szerint 1997. Augusztus 29-én kitör a harmadik világháború. Atomvillanás jobbról, gombafelhő balról, majd a robotok veszik át az uralmat. Örömmel vehetjük tudomásul, az időpontot illetően tévedtek, megint lemaradtunk a világvégéről. A fő célpont ezúttal John Connor, az emberi ellenállás vezetője. Miután az első Terminátor még 1984-ben prést fogott, új modell érkezik a jövőből likvidálására, a higanyrobi. Nonstop akció következik, az egyre terebélyesedő franchise messze legjobb darabja. No problemo. Asta la vista, Baby! A folytatások? Ajjaj!

5. A Birodalom visszavág

Luke! Ich bin dein Vater! Hallottam először németül Darth Vader vödör fejéből a mágikus mondatot, egy rongyossá nézett kazettáról, valamikor réges-régen, közben megfagyott ereimben a vér. A Birodalom visszavág egyesek véleménye alapján a legendás első trilógia leggyengébbre sikeredett alkotása, mégis nekem az egyik kedvencem. Igazából nem is értem, nem vagyok nagy Star Wars fan sem, talán az aszteroidákra gerjedek? Persze, ez csupán kajla tréfa. A valóságban a film kisújjból kirázza az űroperett minden kellékét. Látványos űrcsaták, hihetetlen trükkavalkád, kedves évődés Leia és Han között. Míg ők bújkálnak, Luke dagonyázza a sarat a Dagoba rendszerben. Jön Yoda és indulhat a kiképzés. Ez kell a népnek! Egy kaján megjegyzést azért eleresztek. A Star Wars filmekben egy dolgot nem lehet megtalálni: nincs egyetlen perc trükkmentes időszak sem, emiatt sterilebb a látvány az autoklávban megfőzött bacilusnál. Elő a fénykardokkal!

4. Mátrix

Elem, vagy nem elem? Valamennyien álomvilágban élünk? Erre ad választ talán minden idők egyik legnagyobb sci-fi filmje, a Mátrix. A Wachowski tesók nagyot domborítottak a műfajnak, mi pedig szájtátva dobjuk a hátasokat. A film az 1999-es év sci-fi szenzációja volt, amely örökre megváltoztatta a fantasztikus filmek arculatát. Csúcstechnikájú speciális effektusok, fülzsírszaggató hangzás, plusz nonstop izgalom. Egyedülálló film és már most klasszikus. Kár a folytatásokért. Ettől függetlenül másokkal ellentétben nem hasonlítanánk a Bibliához, és Keanut sem hisszük a Messiásnak. Ha valaki még nem látta, az „csúnyán” le van maradva. Melyik pirulát is válasszuk? Az egésszel csupán egy bajunk van. A Mátrix megtekintése óta gyanakodva figyelünk minden számítógépre, s napszemüveggel felvértezve merünk csak telepíteni programokat.

3. Csillagok háborúja

A Csillagok háborúja kapcsán mindig eszembe jut egy vicc, amit kéretlenül is megosztanék a kedves olvasóval:

Egy férfi betér az étterembe egy struccal, és rendel:

– Kérek egy hamburgert, sült krumplit és egy kólát! Majd megkérdezi a struccot:

-És te?

-Ugyanazt.

Néhány perc múlva a pincérnő visszatér a rendeléssel és a számlával. A férfi belenyúl a zsebébe, és átadja a pontos összeget. Pár nap után a pincérnő már így fogadja őket:

-A szokásosat?

-Nem. Ma péntek van, kérnék egy steaket és tört krumplit – mondja a férfi, és a strucchoz fordul:

-És te?

-Ugyanazt.

Később a pincérnő hozza a számlát. A férfi belenyúl a zsebébe, és ismét átadja a pontos összeget. A pincérnő már nagyon kíváncsi:

– Bocsásson meg uram! Hogy lehet az, hogy önnél mindig a pontos összeg van?

– Tudja évekkel ezelőtt kitakarítottam a padlást, és találtam egy öreg lámpát. Megdörzsöltem, kijött belőle egy jó tündér, és felajánlotta, hogy teljesíti két kívánságomat. Az első az volt hogy bármikor fizetek, mindig legyen a zsebemben a pontos összeg.

– Briliáns! Más emberek kértek volna egymillió dollárt, de maga így élete végéig gazdag marad.

– Így igaz. Mindegy, hogy egy liter tejet, vagy egy Rolls-Royce-t akarok venni, az összeg mindig ott van.

– De hogy kerül ide a strucc?

– A második kívánságom egy feltűnően magas pipi volt hosszú, izmos combokkal…

George Lucas a Csillagok háborúja sagájával meglelte a maga kis jó tündérét. Az elképesztő anyagi bevételek, majd a folytatások egy életre megalapozták további jó sorsát. Így előteremteni a lóvét az újabb SW-filmekre a nem lehetett gond kategória. Olyat rendezhetett, amilyet csak akart. A zsebében mindig annyi van, amennyi épp kell. Hát igen…a pipi. Lucasnak nehéz lesz kibújnia a Star Wars skatulyából. Szerintem nem is nagyon akar. Mindenesetre mi csak köszönhetünk neki messziről. THX! A dobogó harmadik fokán a Csillagok háborúja!

2. A bolygó neve: Halál

A James Cameron által eldirigált A bolygó neve: Halál 57 évvel a Nostromo fedélzetén történtek után veszi fel a fonalat, amikor egy csillagközi mentőcsapat belebotlik Ripley hajójába. A céges összekötőjétől, Carter Burke-től megtudja, hogy átaludta egyetlen lánya életét és halálát, őt teszik felelőssé a cég űrhajójának pusztulásáért, és hogy 60 családból álló kolónia telepedett le a bolygón, amelyen az első idegen űrhajóját felfedezték. A kapcsolat azonban megszakad, Ripley némi lelkizést követően egy korlátolt agyú kommandós bandával visszatér a bolygóra. Ami pedig ezután következik… Torkolattüzek, sikoly móka és pusztulás. Cameron Alienek légióit alkalmazta filmjében, s ügyesen megőrízte az előző rész félelmetes atmoszféráját. Legföljebb azt róhatjuk fel apró hibaként, mintha a szörnyek kissé könnyebben döglenének az átlagosnál. A bolygó neve: Halál ékes bizonyítéka annak, hogy a folytatások is lehetnek olyan jók és értékesek, mint az eredeti filmek. Csókoltatjuk a szörnykirálynőt!

1. Szárnyas fejvadász

Míg a lista egyes filmjeiről, azok helyezéseiről lehet vitatkozni, addig a dobogó csúcsára érkezőről nem nagyon. Philip K. Dick munkáiból mostanság divat lett filmeket készíteni – többségüket el is szúrják, azonban… A rendező Ridley Scott, főszereplő Harrison Ford. Csupán ennyi kellett az egyik legnépszerűbb – és legemlékezetesebb – sci- fi film, diadalához, melyet valaha készítettek. Bizonyítékot akarsz? Sétáljál egyszer végig éjszaka a legközelebbi igazi kínai negyedben esőben. A stílus és a helyzet magával ragadó. A Szárnyas fejvadász remekbe szabott sötét jövőkép, amelynek minden kockájából árad a film noiros hangulat! S akkor még ott vannak a Replikánsok is! Nem is vita tárgya, szerintem a sci-fik csúcsa a Szárnyas fejvadász!!!

A felsorolás végére érkeztünk. Átszaladtunk nagyon sok értékes és izgalmas filmen. Az esetleges félreértések végett, nem is gondolkodtam szuperhősős filmekben, ezért nem találtatok. Gyakran nehéz volt döntenem, kimaradt sok olyan alkotás, ami megérdemelné az elit részvételt. A kullogó mezőnyben végzett többek közt Roland Emmerich Csillagkapuja. A Dűnét nem vehetjük komolyan, nem is vettem. Csakúgy a vert seregben Spielberg Világok harca, és nem volt bátorságom az egyik legértelmesebb sci-fi, a Kapcsolat elhelyezésére sem. Vérzik a szívem, ám elvérzett az új Star Trek film is – nem csak a pattogatott kuki hatást kerestem.A Vissza jövőbe trilógia inkább vígjáték, mintsem sci-fi. Aszteroidának csapódott az Armageddon – egyébként is, jobban akció/katasztrófa. Felejtés homályában Az ötödik elem, a Csillagközi inváziót meg valószínűleg fölfalta egy óriásbogár és a Halálhajó is inkább horror. A Föld inváziója – Csata: Los Angeles olyan rossz, hogy már jó, a Transformers filmek pedig ebben a veretes mezőnyben a viccet képviselnék. Egyedüliként az Eredet okozott komoly fejtörést, aztán elhessegettem az akciók irányába. A sort folytatni lehetne még a végtelenségig, én azonban abbahagynám. Mindenki szívében ott a kedvenc sci-fije, meg különben is pofáztam már eleget. Akik még nem aludtak el, azoknak köszönöm a kitartását, várom a hozzászólásokat, mi maradhatott ki?