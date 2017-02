A 25 legjobb fantasy film

Ítra: Kenobi

Vadregényes tájak. Letűnt korok, rettenthetetlen harcosok, boszorkányok és gyönyörű nők. Sárkányok, Törpök, Orkok és dereshajú varázslók. Mágia, cselszövés és elképesztő látvány. A fantasy műfaja él és virul, soha nem volt ennyire népszerű, mint napjainkban, s legjobb úton halad afelé, hogy letaszítsa trónjáról a sokáig közönségkedvenc akciófilm zsánert, talán már meg is tette. Mesebeli lényektől kezdve repülő szörnyetegeken át mindent a vászonra álmodhatunk. Egy műfaj, amiben minden lehetséges. Egy műfaj, ahol csak a képzeletünk szabhat határokat. Kövessetek a csodák birodalmába!

A fantasy filmek egyik nyitódarabja a Szinbád hetedik utazása volt 1958-ból, de ez még sokáig elszigetelt próbálkozás maradt. Sajnos, a fantasy megköveteli bizonyos látványelemek profi kivitelezését, különben elveszik a hitelessége. Mert hogy is nézne ki, amikor egy félelmetes szörnyet bábokkal oldanak meg? Persze, nevetségesen. A korlátot egyrészt a szűkös technikai lehetőségek jelentettek, másrészt az a bődületes pénz, amibe a produkciók kerülnek. Mára sokat változott a kép. Amióta a számítógépes effektek viszonylag megfizethetők, a készítők minden fantasy lényt teljesen realisztikus módon el tudnak készíteni, semmi nem jelenthet akadályt. A zsáner virágzása igazándiból A Gyűrűk Ura és a Harry Potter filmek bemutatásával kezdődött el. Azóta nézők millióit vonzza a fantasy, és Hollywoodban sorra viszik filmre a hasonló témájú könyveket – változó sikerrel.

A most következő összeállításban próbáltam összeszedni a legjobb filmeket, amelyek a műfajt képviselik. A lista az én ízlésvilágomat/ficamomat tükrözi – és mint ilyen, nyilván tökéletlen. Biztos vagyok benne, hogy lesz az olvasónak hiányérzete, hisz abból a temérdek filmből, ami a fantasyt jelenti, nem volt könnyű válogatnom. Műfaji átfedések jelen esetben is előfordulnak, viszont a szuperhős beütésű történeteket szándékosan kerültem. Azzal foglalkoztunk másutt, ne itt keressétek. A linkeket elhagytam, nem akarom, hogy karácsonyfaként világítson a cikk, rosszabb esetben lebénuljon az oldal. A felsorolás a publikálás pillanatában aktuális, tehát a december 21-re esedékes világvége másnapján ne hiányolják a túlélők, mondjuk a második helyről a Hobbitot. Jó szórakozást, bosszankodást az olvasáshoz!

25. Eragon

Az Eragont nézve nem lehet észrevenni, hogy mind a történethez, mind a mozgóképes megvalósításához bátran (vagy inkább gátlástalanul) kölcsönöztek Tolkientől, illetve Peter Jacksontól. Az eredmény azonban afféle Gyűrűk Ura light, az Eragonból ugyanis hiányzik A Gyűrűk Ura egzisztenciális súlya. Ez akár érthető is, elvégre az Eragont tizenöt évesen kezdte el írni és húszévesen jelentette meg Christopher Paolini, azaz fiatal a szerző, és nyilván fiatalabb a célcsoport is, mint A Gyűrűk Uráé. De hogy ki is a tűzokádó, és hogy kerülnek ide sárkányok, az rögtön kiderül, amennyiben megnézzük ezt a javarészt Magyarországon forgatott produkciót. Én pedig megértettem, miért nevezi a feleségem anyósomat Saphirának.



24. Éjszakai őrség

Különösebb gátlások nélkül építkeznek mindenféle egyetemes mítoszokból, filmes zsánerekből és egyebekből, így nem véletlen, hogy az Éjszakai őrséget A Gyűrűk Ura, vagy a Mátrix-trilógiára adott orosz válaszként is emlegetik. Nagyvonalakban olyasmiről van itten szó, hogy a Fény és a Sötétség harcosai 1342-ben fegyverszüneti megállapodást kötöttek, és azóta a két birodalom határán, Moszkvában különleges erők tarják fenn a törékeny békét. Csakhogy, 1992-ben megszületik valaki, akiről nem tudni, melyik oldalra áll majd, és aki miatt kiújulhatnak a véres harcok. A meglehetősen zűrzavaros cselekmény nagy része azonban 2004-ben játszódik, és az univerzális minták ellenére nagyon is kelet-európai hangulatot áraszt. A történet itt még nem ér véget, az őrködés folytatódik, amelynek címe roppant szellemesen: Nappali őrség. Hogy aztán ki mennyire csábul el ezektől az orosz fantasyktól, az már tényleg ízlés kérdése.



23. Lemony Snicket – A balszerencse áradása

Lemony Snicket – A balszerencse áradása igenis érdekes élmény, csak a kicsiket távol kell tartani tőle, mert a narrátor, Lemony Snicket (angolban Jude Law hangja) igazat beszél. Ez a fantasy mese van annyira vérfagylaló, hogy még egy hét-nyolc éves gyerek számára is túl félelmetes, túl morbid legyen. A nagyobbak viszont veszettül örülhetnek a pompás, aprólékosan megtervezett és meglehetősen Tim Burtonos látványnak, illetve Jim Carrey excentrikus játékának, aki Olaf grófot alakítja. A gonosz és hiú színész (Olafról beszélünk, nem Carreyről) célja, hogy a három Baudelaire testvér – a mindentudó Klaus, a leleményes Violet és a kis Sunny – apjának halála után (édesanyjuk már korábban elhunyt) rátegye a kezét a jelentős örökségre. A testvérek nevelőszülőtől nevelőszülőig vándorolnak, ám Olaf – újabb és újabb álcában – minden alkalommal felbukkan, és az életükre tör. Ez egy idő után kissé monotonná válik, de Carrey ripacsságtól sem mentes alakítása azért mindig élvezetes, és a képi megoldások is figyelemre méltóak.



22. Az arany iránytű

Egy lány fantasztikus kalandja, aki az Északi-sarkig utazik, hogy megkeresse eltűnt barátait. Robert Shaye A Gyűrűk Ura producere be akarta bizonyítani, hogy Peter Jackson nélkül is tud filmet készíteni. Hát tévedett. Az alapanyagul szolgáló Philip Pullman fantasy eposza egyébként három regényből áll: Az arany iránytű, A titokzatos kés, A borostyán látcső. A mozivászonra adaptált első résznél keményen fanyalogtak a rajongók, hiányolták a könyv szellemiségét, megfeküdte gyomrukat a beszélő medvék közötti hatalmi harc, de még a sztárok sem tudták moziba csábítani a nézőket. Így a száznyolcvanmillió dollárból készült film még az előállítási költségeit sem tudta behozni. Ezért a tervezett trilógia álom maradt. Kár az anyagért.



21. Narnia krónikái – Caspian herceg

A metró állomás fülsiketítő zaját túlélve, lesújtó a hír: A gonosz Miraz király magához ragadja a hatalmat, és zsarnoki módon elnyomja Narnia népét. Caspian herceg lenne a törvényes trónörökös, mondhatjuk úgy is, neki van a legtöbb esélye, hogy betartson, és megbuktassa a diktátort. Ebben azonban a négy Pevensie tesó segítségére van szüksége, akik már egyszer megmentették Narniát, s persze a beszélő állatseregletre. A film készítői tanultak az első rész gyermekded hibáiból, a másodikat már felnőtt fantasy rajongók számára is fogyaszthatóvá tették, sokat javítva a látványon, felpörgetve a tempót, igazi családi fantasyt rittyentettek.



20. Tintaszív

Hamburgban írták, Hollywoodban adaptálták, Iain Softley megrendezte. Mónak, a könyvkötőnek különleges képessége van: ha hangosan olvas egy könyvet, a figurái kilépnek a való világba, a hallgató pedig a könyv világába kerül, ebből úgy néz ki, számtalan bonyodalom kerekedik. Amikor Mo feleségét a középkorba repíti a Tintaszív nevezetű könyv, Mo és lánya Meggie keresésére indulnak. A Tintaszív egy mérsékelten fordulatos és látványos, ízig-vérig családi fantasy. Brendan Fraser ezúttal nem szaftos múmiákat abajgat, hanem a főgonosz uraság Capricorn (Andy Serkis) életét keseríti.



19. King Kong

Peter Jacksonnak A Gyűrűk Ura trilógia dollármilliárdokban (is) kifejezhető sikere után nem kellett kispályáznia: az új-zélandi direktor, aki gyerekkora óta King Kong rajongó (szíve mindig is az 1933-as eredetiért, nem pedig az 1976-os remakeért repesett), és aki többek között épp a King Kong miatt lett rendező, több mint 200 millió dollárt költhetett az óriásmajom tragikus történetének újbóli vászonra vitelére. Az eredmény ismeretében azt mondjuk, kár, hogy nem csak 100 milliót kapott, mert úgy talán egy koncentráltabb, erőteljesebb film született volna. Az új King Kong a maga 180 percével erősen feneket megszenvedtető alkotás, amely leginkább kivitelezésében dobbantott óriásit. Jackson a tőle megszokott aprólékossággal teremti újra a gazdasági válság New Yorkját, a Koponya-szigeten döbbenetes óriásrovarokat és dinoszauruszokat varázsol elénk és King Kong figurája is remekül sikerült. Ám az ember nem győzi elhessegetni azt az érzését, hogy mindez kissé öncélú tobzódás, Jackson megalomániájának kifejlődése.



18. Holdhercegnő

A főszerepben egy árvaságra jutott kislány. Olyan kis kamaszos, tisztaszívű, de akaratos hölgyemény. Továbbá két család ötezer Holdtölte óta tartó viszálya és az ősi átok. Valamint a Holdgyöngyök, amiknek a megszerzése létkérdés mindenkinek. Mariának az átkot kell föloldania, különben lesz némi halálozás.

Hogy a tömegcuccból élvezetes előadás lett, az kizárólag a rendezőnek köszönhető. Csupó Gábor igazi bátorsággal csapott a lovak közé. Mert a rózsaszínes tündérmeséből komolyabb történettel tudott előrukkolni. A fordulatok persze kiszámíthatóak, de a sztori gyengeségeit elfedik a nagy adag emberséggel és jól eleresztett humorral megerősített jelenetek. A Holdhercegnő szól mindenről: szeretetről, szerelemről, bosszúról és a családról. Néha romantikus, máskor vicces, időnként jó ízlésű akciókkal dúsított fantasy, amire évek múltán is szívesen gondolunk.



17. Hook

Steven Spielbergnek sem kellett a fantázia osztásakor kétszer sorba állnia. Példának említhetnénk rögtön a Jurassic Parkot, amely vérfagyasztás és látványos kalandfilm a négyzeten! A Hook a rendező varázslatos Peter Pan-és Giling-Galang története. A felnőtté lett örök gyerekhős szerepét Robin Williamsre bízta, Hook kapitány szerepében pedig Dustin Hoffmann bohóckodik. Bár Spielberg rendezőként vezényelt le már különbeket, azért filmje szépen megalkotott mese az egész családnak, kitűnő szórakozást kínál. Annyira beleéltem magam, hogy a film végére elhittem, ha akarnám, én is ki tudnék repülni az ablakon.



16. Az Álmosvölgy legendája

Időnként a fantasy már-már a horror ajtaját kopogtatja. Az Álmosvölgy legendája az ékes példa, s amelyre nincs jobb szó, vérfagyasztás felsőfokon. Stílus, szellem, gyors akciók, félelem – egyszerűen semmi sem hiányzik. A történet röviden: 1799-et írunk, és egy magányos detektív Ichabod Crane (Johnny Depp) azt a feladatot kapja, találja meg a gyilkost, aki a völgy több lakóját is lefejezte. A helyiek szerint a gyilkos csakis a fej nélküli lovas, egy zsoldos szelleme lehet, ám Crane-nek meggyőződése, hogy hús-vér elkövetővel van dolguk. Aztán változik a véleménye, nekem úgy tűnt, hogy Johnny Depp is a fej nélküli lovas nyomába eredt. Rutinművelet, ugyebár. Danny Elfman hatásos filmzenéje mellett Tim Burton csodás borzongásban tart bennünket, és közben hozza a rendkívül egyedi képi világát. De ami a legfontosabb: nagyszerű maga a film is, amit érdemes újra és újra megnézni, sőt, Christina Ricci keblei között is meg lehetne fulladni.



15. A 13. harcos

A film alapjául szolgáló történetet Michael Crichton: Ködsárkányok című regénye szolgáltatta. Az Antonio Banderas által játszott főhős a messzi északra keveredik, ahol kiválasztott lesz. Vad harcosokkal köt barátságot, akikkel egy titokzatos, ám annál félelmetesebb, emberevő törzs nyomába erednek, miközben férfivá érik.

Sok mindenre fanyaloghatunk ebben a filmben, de ugyanannyi dolgot szerethetünk is. A figurák érdekesek, a sztori egyszerű, mégis nagyszerű, a csatajelenetek azonban elmaradnak az elvárt színvonaltól. A befejezés teljesen elhibázott, cserébe az eső mindig esik. A film egyik producere, Andrew G. Vajna a forgatás ideje alatt Budapesten járt, a pletykák szerint, épp Dobó Katát cserkészte. A filmmel kellett volna többet foglalkozni…



14. Conan, a barbár

Épp harminc évvel ezelőtt a Conan tette az addigi tesztoszteron bajnok Arnold Schwarzeneggert nemzetközi szupersztárrá. John Milius filmjében Swarcinak nem kellett hosszú és bonyolult szövegeket bebifláznia, sem alig létező angol tudásán csiszolnia. Néhány rövid mondat részéről a verbális kihívás. Helyette duzzadó izmaival és vadállat nézésével kellett hódítania a nézőket, megteremtve ezzel a mindenen és mindenkin átgázoló szupersztár mítoszát. A fantasy filmek birodalmában alapműnek számító és lassan építkező filmre egyébként sem az akciódússág jellemző és szerethető karaktereivel sincs tele a pajta. Sikerre a remek fényképezés mellett Basil Poledouris pompás zenéje vitte.



13. Sárkányszív

Ahol sárkány van, ott tűz is van. E világrengető felismerés jegyében fogant film jó kis régimódi tombolás a középkorból, amikor a lovagok bátrak és kegyetlenek voltak. Dennis Quaid egy lovaggá változott sárkányölő, aki megesküszik rá, hogy megöl minden útjába kerülő sárkányt, amíg meg nem találja nemezisét, akinek olyan a hangja, mint Sean Conneryé. Amikor aztán talál egy ilyen sárkányt, nagyon lassan kezdi kapizsgálni, hogy ez az, amit keres. Ebből az következik, hogy minden sárkánynak olyan hangja volt, mint Sean Connerynek! Végül egymás lekaszabolása helyett inkább szövetkeznek, hogy megmentsék a parasztokat a zsarnok királytól, a kétszínű Einontól. S mindezt az ősi törvény szajkózása közben teszik.



12. Hegylakó

A Hegylakót valójában már akkor is ismertük, amikor még nem is láthattuk: a Queen együttes A Kind of Magic című lemezéről, amely gyakorlatilag a film zenéje, és amelyről Mercuryék az 1986. július 27-i népstadionbeli koncerten több dalt is lejátszottak. Később aztán jött a vizuális élmény is, és az első Hegylakó-mozit sokan a mai napig nagy kedvencek közt tartják számon. Elsősorban a fantasyk és a kardozós mozik kedvelői szórakoznak remekül a halhatatlanok évszázadok óta tartó küzdelmén. A rajongók körében a Hegylakó kultfilm lett, a „There can be only one” pedig olyan alapmondat, mint a Terminátor-fanoknak az „I’ll be back”.



11. Felhőatlasz

Tom Tykwer és a Wachowski tesók megpróbálták a lehetetlent: David Mitchell hat szálon futó – tehát hihetetlenül szerteágazó – regényéből igyekeztek közönséges halandó számára is befogadható filmet készíteni. Mindehhez gurítottak maguknak legalább százmilliós költségvetést és alkotói szabadságot, hogy elképzeléseik maradéktalanul érvényesüljenek. Bemelegítésként a nép elé hajigált előzetes koncok is megtették magukét, így lett a Felhőatlasz a 2012-es év egyik legjobban várt alkotása. S nem véletlenül, végre kaptunk egy filmet, ami nem csak – az egyébként elképesztő látványával operál – hanem mondanivalójával is. Bár sok irányba csapkodnak, s a meglehetős odafigyelést igénylő történéseket sem lehet Transformers jellegű bugyutaságok szintjén kezelni, hogy ráfogjuk a rágógumi blockbuster kétes értékű dicsőségét, de hál’Istennek nem is lehetséges. Ezért is lett az IQ gyagyák országában bukta, s ezért örülhetnek öreg kontinensünk minőségben reménykedő mozi fanatikusai valami másban. A sztorit meg sem kísérlem leírni, megtették azt már egy rakásnyian, különben is, egy majd három órás gigamozi lényegét néhány sorba sűríteni öngyilkosság. Olyan témákat karcolnak kőkeményen, mint a lélekvándorlás, a rasszizmus, felszínesen érintik a zsidókérdést, és természetesen az egész filmet gatyába rázó keret, hogyan kapcsolódunk a születés pillanatától másokhoz, miért és miképp vagyunk másokra hatással, miért is esünk legtöbbször ugyanabba a csapdába? Nos, ezek a kapcsolódási pontok a legjobban megcsinált, precízen megtervezett pillanatok, ha átérzed lüktető ritmusát, máris úgy elkapott a film, mint a kora tavaszi influenza.

Bizony, érdekes és elgondolkodtató témákkal nyomulnak, amire agyilag rá kell zsongani, hogy az a bizonyos lufi ki ne pukkadjon. Nyilván, akadnak majd, akiknek megfekszi e töménység a gyomrát. Nem is tagadom, célszerű ráhangolódni filmre, mert játékidejében iszonyat hosszú, viszont monumentális, fantasztikus sminkek jellemzik és színészi játékában is kiemelkedőt nyújtanak. Ám, s amennyiben elmarad a fogékonyság, maradhat a legyintés. Sokan úgy gondolták, a könyvet megfilmesíteni egyszerűen lehetetlen, hát rendesen tévedtek. A rendezők pedig bizonyították, tudnak valamit, s van élet a Mátrix után.



10. Nagy hal

Tim Burton teljesen egyedi atmoszféra megteremtésére képes valamennyi filmjében függetlenül attól, hogy éppen milyen műfajban tevékenykedik, vagy éppen milyen hangulatban ébredt. A Nagy hal elkészítésével egyes kritikák szerint mesterművet hozott létre. A film főhőse, Edward Bloom egy kedves történetmondó, aki amúgy sem eseménytelen életének epizódjait enyhén szólva is kiszínezve meséli el mindenkori hallgatóságának, boszorkányokkal. óriással, sziámi ikerpárral és társaikkal. A mesén túl inkább arra helyezik a hangsúlyt, hogy a reális világban miért ne lenne érdemes szürke hétköznapjainkat kissé több fantáziával átszőni a valóságot, akár még csak a magunk örömére is?



9. Excalibur

Klasszikus. Sőt, a Klasszikuis. Úgyhogy, ha valaki a film Richard Harris-es változatára számít, meglepődhet, John Boorman ugyanis nemcsak feldolgozta, de alaposan újra is értelmezte Artúr király legendáját és a Grál-mondakört. Meglehetősen brutális sagát láthatunk, amely bemutatja, hogyan lett az ifjú, tettre kész Artúrból enervált, őszbe csavarodó uralkodó, miközben lovagjai a Szent Kelyhet kajtatták az országban. Feledhetetlen képsora a Carmina Buranára kilovagló lovagsereg és az utolsó ütközet, egészen ledöbbentett a csatajelenetek valósághűsége, egyszóval rendkívül szórakoztató film, sok-sok mészárlással.



8. A Gyűrűk Ura – A Gyűrű Szövetsége

Millió rajongó álma vált valóra, amikor Tolkien A Gyűrűk Ura trilógiájának első része, A Gyűrű szövetsége 2001 decemberében elindult világhódító útjára, hála a kockázatvállaló producereknek, illetve egy bátor stúdiónak. És legfőképp természetesen Peter Jacksonnak, aki lehető legjobb választás volt a regény megfilmesítéséhez. Jackson valósággá változtatta a fantáziát: képes volt visszaadni Tolkien regényének hangulatát, minden idők legsikeresebb trilógiájának alapjait lerakva. Ritka az ilyen rendező, aki innovatív filmkészítő, látnoki mesélő és rajongó is egyben. Jacksonnak sikerült, ami korábban senkinek sem. Bebizonyította, hogy a népszerű fantasy-regény – a számítógépes technológia fejlődésének köszönhetően – a mozivásznon, filmként is képes megállni a helyét, anélkül, hogy csalódást okozna a lelkes rajongótábornak.

A tökéletes kivitelezés és a projektbe belevetett hit tette a regény hőseit mindannyiunk kedvencévé, noha az első rész még inkább amolyan felvezetésül szolgál. A Megyét lakó Hobbitok igen tábor és vidám népség. Napjaikat a pipafüst aromájának élvezetével és a ser vedelésével töltik és még nem sejtik, hogy néhányuk élete hamarosan megváltozik…

A Gyűrűk Ura – A Gyűrű Szövetsége fantasy alappillérei a következők: TÜNDÉK, Orkok… MÁGIKUS GYŰRŰK, kis emberek… nagy tettekkel, HŐSÖK, akik példaképek és… öreg VARÁZSLÓK. És hatalmas rajongótábor!



7. Harry Potter és az azkabani fogoly

A „vérfrissítés” jegyében röpült a Harry Potter történetek első két epizódját főnöklő Chris Columbus. A harmadik részhez érkezett fiatal és tehetséges mexikói rendező Alfonso Cuarón (Anyádat is, Szép remények, Az ember gyermeke) teljesen új árnyalatokat és sebességet adott a mágusnövendék kalandjait egybefoglaló filmnek, amely így jóval sötétebbé és félelmetesebbé, ám egyszersmind sokkal emészthetőbbé tette a mozit a Harry Potter filmek elsőszámú célközönsége, de az éltesebb korosztályok számára is. A harmadik epizód sikeresen érezteti, hogy főszereplőink kinőttek a kisgyermek korból és fiatal tizenévesek révén egyre többször próbálják saját kamaszosan rendtagadó hozzáállásukat becsempészni az ódon Roxfort falai közé. Mindezek együttesen nagyban hozzájárultak ahhoz az azkabani fogoly jobban lekössön, mint az előző két Harry Potter történet, így véleményem szerint a harmadik epizód még azokat is elvarázsolja, akik addig teljesen immunisak voltak a varázsló tanonc kalandjaira.



6. A Gyűrűk Ura – A két torony

Bár a Gyűrűk Ura-könyvek keményvonalas rajongói fanyalogtak, hogy Peter Jackson A két torony esetében kevésbé tartotta magát a könyvhöz, mint A Gyűrű Szövetsége készítésekor, pl. A két torony a könyvhöz képest kiemeli az Aragorn körül szövődő szerelmi háromszöget, én pedig még hosszabb és még intenzívebb csatajelenetekkel is kiegyeztem volna. Azért az egyértelmű, hogy a hobbitszerű új-zélandi rendező azon kevesek egyike, aki képes összeegyeztetni a két M-et, azaz a multiplexet és a művészetet. Filmje a szélesvásznúnál is szélesvásznúbb, benne van a létező legmodernebb technika, világszerte egy rakás pénzt hozott, mégsem vérprofin kivitelezett, hanem értő és érző filmes adaptáció, amely nem csupaszítja a történet csontvázára a rendkívüli gazdagságú Tolkien-regényt, ennek ellenére mégis mindenki számára befogadható. A Gyűrűk Ura – A két torony minden túlzás nélkül lenyűgöző alkotás.



5. Csillagpor

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy magas fallal körülvett város, melyet nemes egyszerűséggel csak Falnak hívtak. Lakosai sosem hagyták el a területet, mígnem egy szép napon egy kíváncsi legény megelégelte a belterjességet, és kicselezvén a Falnál strázsáló aggot, átszökött a szomszédos királyságba, mondjuk úgy, megtapasztalni a gyermeknemzés örömeit. Munkálkodásának gyümölcséről szól a történet, amelyben az ifjú Tristán megismerkedik egy gyönyörű lány képében földre hullott csillaggal. Kalózok karmaiba kerül, és három megátalkodott boszorkány is üldözőbe veszi. A Csillagpor elsöprő erejű fantasy-mese, s ha nem lennének a műfaj nehézfiúi, dobogóra is kerülhetne. Nekem az egyik kedvencem, megérdemelt helye van az élmezőnyben.



4. Óz, a csodák csodája

Az 1939-ben készült Óz minden idők egyik legjobb filmje. Tulajdonképpen nézhetjük meseként is, én azonban fantasyként is kezelem. Hiszen a rusnya tornádó a fekete-fehér kansasi otthonából a színes csodák és a fantázia birodalmába röpíti Dorothyt és kiskutyáját, Totót. Ami pedig ezután vár a hölgyre, az több mint meglepő: új barátokra lel az Oroszlán, a Madárijesztő és a Bádogember személyében, ám egy kegyetlen ellenséggel, a Boszorkánnyal is meggyűlik a baja. A film megtekintésekor ínyencekhez lenne egy javaslatom. Tekerjük le a hangot, és az oroszlán harmadik üvöltésére indítsuk el a Pink Floyd Dark Side Of The Moon felvételét. A Floyd zenéje szándékosan követi az Óz eseményeit, már ameddig az album tart. Yeaahh…

3. Harry Potter és a Halál ereklyéi I-II. rész

Az időközben borostás állú felnőtté cseperedett varázsló gyerek lezáró kalandjainak kettébontott fináléját kénytelen vagyok együtt kezelni, pedig milyen felemás kép! Míg az első felében fennáll a veszélye, hogy a mágiára érzéketlen néző tökön döfi magát egy varázspálcával és méla unalomba szenderül, addig a vég második fejezete igazi epic hangulatot árasztó remekmű. Persze, mindannyian értjük, mitől döglik a varázsló, miért a mostanában annyira divatos dupla befejezés. Kérem alássan, jobban ki lehet bontani a cselekményt, többet foglalkozni a karakterekkel, elmerülni olyan csodadolgokban, mint például a jellemfejlődés ábrázolása. Igen, de hiszi a piszi! Valójában pénzről duruzsolnak a kulisszák mögött, s nem is kevésről.

Harry Potter uccsó kalandjainak levezénylése David Yates nyakán maradt, amit annyira nem bánok. Hatására váltott át a varázsló franchise komoly durvulásba. Némely jelente már olyan szintre fokozta a vadulást, hogy a horrorfilmek péntek délutáni matinénak tűnnek mellettük. Mindehhez sötét és nyomasztó atmoszféra társul, Roxfort ostroma például az elmúlt időszak legjobban és leglátványosabban megcsinált jelenetei közé tartozik. Mindamellett szépen pusztul a szereplőgárda is, hiszen nyilvánvaló, az igazi drámát mindig egy-egy szereplő elhalálozása jelenti. S mindehhez a nagy párviadal: Harry Potter és Voldemort varázspálca ütközete.

A Harry Potter filmeken egy nemzedék nőtt fel, a produkciók jelentősen befolyásolták a filmvilág irányzatait, anyagi sikerükről nem is beszélve. Azt nem mondom, hogy pótolhatatlan űrt hagytak maguk után, de jobban hiányoznak, mint a diétás vért szürcsölgető vámpírbagázs.



2. A Faun labirintusa

A helyszín Spanyolország, 1944-ben. Carmen kislányával, a tíz év körüli Oféliával új férjéhez, a kemény, pardont nem ismerő Vidal kapitányhoz utazik. A férfi feladata, hogy felszámolja a hegyekben bujkáló gerillacsapatokat. Míg Carmen a betegségével küzd, Ofélia a ház mögötti, titokzatos labirintusban talál menedéket. Találkozik Faunnal, egy mesebeli lénnyel, aki elárulja neki: Ofélia egy igazi hercegnő. Hogy visszakapja eredeti rangját, ki kell állnia három próbát…

Del Toro a 2001-es Ördöggerinccel második világháborús kísértet horrort böffentett. Most ezt a zsánert helyezi mesés keretek közé. Filmje végig kétségek közt tart, hisz a néző nem tudja eldönteni: drámai elemekkel tűzdelt mesefilmet néz, vagy színtiszta drámát, amelyben történetesen egy kislány fantáziavilága is fontos szerephez jut. A Faun labirintusa nem egy könnyen emészthető fantasy, mégis az élmezőnyben a helye. Del Toro utat mutatott.

1. A Gyűrűk Ura – A király visszatér

Nem tudom, kinek és mennyire árulok el nagy titkot azzal, hogy A Gyűrűk Ura trilógia utolsó darabját, A Király visszaért már akkor az első helyre céloztam, amikor még el sem kezdtem írni a cikket. Szerintem az elmúlt időszak legsikerültebb fantasy darabja, aminek elsőségét talán az érkező Hobbit filmek veszélyeztethetik…

Az utolsó rész, A király visszatér moziba kerülésével lezárult a filmtörténetének egyik legnagyobb vállalkozása, amely csak a mozijegyeladásokból közel hárommilliárd dollár bevételt hozott. Pedig aki ismeri a film keletkezéstörténetét, az tudja, hogy maga Peter Jackson sem volt biztos benne, hogy az egyszerre leforgatott három rész akár csak a 200 millió dollár körüli gyártási költséget képes lesz behozni, hiszen az előjelek nem voltak túl biztatóak: a Tolkien műből készült animációs fim 1978-ban enyhén szólva is elhasalt, így a beígért befejezése sem készült el soha. Az élőszereplős változata azonban minden várakozást felülmúlóan teljesített. Ugyanúgy kultuszfilm lett, ahogy regény kultuszkönyv, és még a legszigorúbb Tolkien rajongók nagy része is kalapot emel a gömböc rendező és kollektívája teljesítménye előtt. Az már csak hab a tortán, hogy az Amerikai Filmakadémia is megfelelően elismerte A gyűrűk Urát: A király visszatér mind a tizenegy Oscar-jelölését valóra váltotta.

Sok olvasónknak alapfilm A király visszatér, de azon kevesek kedvéért, aki a moziban lemaradtak a filmről, és a terjedelmes könyvet sem olvasták, álljon itt néhány információ a cselekményről. A király visszatérben egyrészt Frodó (Elijah Wood) útjának utolsó állomásait ismerhetjük meg, ahogy Samu (Sean Astin) és Gollam (komputeranimált figura, akit Andy Serkisről mintáztak, és akinek hangot is a brit színész kölcsönzött) társaságában Mordor felé tart, hogy megsemmisítse a Gyűrűt, másrészt Aragorn küzdelmét követhetjük nyomon, akinek meg kell mentenie Gondort, és vissza kell szereznie királyi címét.

A film hangulata még sötétebb, mint az előző részé. Peter Jacksonék igen nagy energiákat fektettek abba, hogy kellőképpen nyomasztó képi hatásokkal érzékeltessék, ahogy Frodó egyre nehezebben tud dacolni a Gyűrű gonosz erejével. A néző pedig kezd inkább Samu nézőpontjával azonosulni. „A harmadik részre Frodónak olyan nehéz terhet kell cipelnie, és olyan különösen kezd viselkedni, hogy az emberek Samu pártjára állnak.” – nyilatkozta Peter Jackson, aki 2002 júniusában több jelenetet is újból felvett, hogy elmélyítse a Frodó, Samu és Gollam közötti lélektani drámát.

A király visszatér egyben fantasztikus új látványosságokat is tartogatott: többek között a Massive nevű szoftverrel teremtett és mozgatott százezres hadseregeket, az olifántokat és persze a Banyapókot, aki Tolkiennél már A két toronyban megjelenik, Jackson azonban Frodó, Samu, Gollam és Faramir (David Wenham) jeleneteinek kibővítése miatt inkább csak A király visszatérben léptette fel.

A könyv keményvonalas rajongóinak azért persze fájt néhány dolog, elsősorban az, hogy a filmből kimaradt a Megye megtisztítása – ám Jackson azt állítja, ezek a részek nem működtek. Az új-zélandi rendező ugyanakkor azzal kárpótolta a fanatikusokat, hogy hű maradt a befejezéshez, és hosszasan mutatja, mi történt hőseinkkel a küldetés teljesítése és a háború befejezése után, ami viszont az egyszerű nézők türelmét tette próbára – mondván, csöpögnek a képsorok a nyáltól. De ezek legyenek a Tolkien fanatikusok és az egyszerű nézők legnagyobb gondjai – Peter Jackson trilógiája közönségfilmes mestermű. Már tényleg jöhetne a Hobbit…