A nyolcéves Srulik 1942-ben menekül el a varsói gettóból. Hogy egyedül is túlélje a háború borzalmait, előbb egy gyerekcsapathoz szegődik és az erdőben próbál boldogulni, majd felveszi a Jurek nevet és keresztény árvának kiadva magát egy lengyel farmon keres menedéket. A megpróbáltatások közepette zsidó identitása elveszni látszik. Találkozik olyan emberekkel, akik jutalom fejében elárulják és megverik őt, de olyanokkal is, akik az életüket kockáztatva segítenek neki. Jurek kitartását egy szörnyű baleset is próbára teszi, ám még ekkor sem adja fel a küzdelmet saját életéért.

Film adatlap Eredeti cím: Lauf Junge lauf

Mozibemutató (Lengyel): 2014. január 10.

Magyar cím és korhatár: Fuss, fiú! (12)

Magyar bemutató: 2014. május 8.

DVD megjelenés (HUN):

Műfaj: Akció, Dráma, Háborús

Rendező: Pepe Danquart

Forgatókönyvíró: Uri Orlev (regény), Heinrich Hadding, Pepe Danquart

Szereplők: Rainer Bock, Jeanette Hain, Itay Tiran, Sebastian Hülk, Adrian Topol

Filmstúdió: Bittersuess Pictures

Magyar forgalmazó: A Company Hungary

