Megérkezett a második előzetes is az idén nyáron mozikba kerülő Verdák 3-hoz is, az új trailerből pedig megismerhetjük Villám McQueen új riválisát, Jackson Storm-ot, aki első ránézésre olyan, mintha McQueen felturbózott új generációs változatát látnánk. Jött egy új szinopszis is a filmhez.

“Az új generációs szupergyors versenyautók mellett a legendás Villám McQueen váratlanul a kispadon találja magát imádott sportjában. Hogy visszakerüljön a játékba, McQueen-nek Cruz Ramirez, egy lelkes ifjú technikus segítségre lesz szüksége, aki saját tervet dolgoz ki a győzelemre, ráadásul Hudson Hornet is visszatér, hogy lelket öntsön a reményt vesztett versenyzőbe. A #95 rajtszámú versenyautó újra rajthoz áll a Piston Kupa bajnokságon…”

A filmet a Pixar-veterán Brian Fee fogja rendezni, aki még sosem rendezett egész estés mozifilmet, ám mindkét korábbi Verdák filmnél, sőt a WALL-E és a Lecsó filmeknél is közreműködött a művészeti stábban.