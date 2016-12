Pár napja már szinkronosan is nézhető a Transformers: Az utolsó lovag első előzetese – a film sztorijáról még továbbra sem tudunk pontos részleteket, így az előzetesből kimazsolázott dolgokra vagyunk kénytelenek hagyatkozni. Ami nagyjából így néz ki a mi szemszögünkből:

– Az Autobotok és Álcák harcában komoly szerepet játszik egy titokzatos kard, aminek az eredete valahogy az középkorra, pontosabban az Artúr-legendakörre vezethető vissza (Excalibur?)

– Optimus Prime-nak valamikor elég szar napja lesz, legalábbis meglehetősen halottnak tűnik az egyik jelenetben, amikor az űrben sodródik összefagyva…

– … amikor meg újra életre kel, nem is emlékeztet régi önmagára, korábbi barátait, Űrdongót és Cade Yeager-t is megtámadja – előbbit ha meg nem is öli, de súlyosan megsebesíti.

– Mindez valószínűleg a Föld méretének kétszeresét kitevő bolygó-formájú gonosz transformersnek, Unicron-nak köszönhető, akiről még nem tudjuk, mire készül, de abban biztosak lehetünk hogy semmi jóra.

– Sem hosszú combú csajt, sem debil poénokat eregető fura robotokat nem láttunk az előzetesben, egyelőre úgy tűnik, kicsit komorabb hangvételű lesz az egész, mint ahogy megszoktuk.