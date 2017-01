SIX – Új akciósorozat indul az HBO-n

A History Channel a Vikingek után új akciófilmes televíziós sorozatot készített SIX címmel, amelyet január 20-tól követhettek az HBO és az HBO GO műsorán! A történet a Navy SEAL SIX különleges katonai alakulat egy valóban megtörtént, 2014-es akcióját mutatja be, ahol a cél egy tálib vezető likvidálása volt. A sorozat különlegessége a valósághűségre való törekvés, az alkotók minél realisztikusabban kívánták bemutatni egy különleges kommandós osztag működését.

A sorozat két alkotója az Apollo 13-ért Oscar-díjra jelölt William Broyles Jr és fia, David. William, aki maga is vietnámi veterán, az Apollo 13 óta is több megaprodukcióban (A számkivetett, a Tim Burton-féle A majmok bolygója) működött közre íróként, köztük katonai témájúakkal is, mint a Bőrnyakúak és A dicsőség zászlaja.

Főszerepben Walton Goggins-t láthatjuk, aki a Kemény zsaruk című televíziós sorozattal alapozta meg a karrierjét, azóta viszont több sikeres sorozatban (Kib*zgatóhelyettesek) és nagyjátékfilmben (Aljas nyolcas, Django elszabadul, Lincoln, Cowboyok és űrlények, stb.) bizonyította színészi tehetségét.

A sorozat első két részét ma este mutatja be a History Channel, itthon feliratosan január 20-tól láthatjátok az HBO és az HBO GO műsorán, szinkronosan február 5-től az HBO3-n. Addig is kedvcsinálónak itt a sorozat magyar feliratos előzetese. A pilotról hamarosan itt nálunk olvashattok kritikát!