A 20th Century Fox jézuskája úgy tűnik nem (csak) a gyerekeket kedvében szeret járni, a stúdió ugyanis Karácsony este tette közzé az Alien Covenant első előzetesét, amit most némi késéssel mi is közzéteszünk.

Az előzetes mellé ráadásul egy másik ajándékot is kaptunk: a stúdió annyira meg van elégedve az eddigi fejleményekkel, hogy közel három hónappal előrehozta a bemutatót is, ami így 2017. augusztus 4. helyett május 19-én, rögtön a nyári blockbuster szezon kezdtén lesz.

Magáról az előzetesről csak jókat tudunk mondani, a trailer alapján a film a Prometheus