Nyerj Mozijegyet!

Örömmel tájékoztatunk benneteket, hogy a Mimozink.hu és a Filmtrailer.hu együttműködése jóvoltából a jövőben egy heti-kétheti rendszerességgel megrendezésre kerülő mozijegy nyereményjátékot indítunk útjának, melyben kéthetente 3 db páros bianco-mozijegy kerül kisorsolásra. A jegyek az adott héten bemutatásra kerülő filmek bármelyikére felhasználhatóak az alábbi mozikban: Lurdy mozi, Átrium Eurocenter Sony mozi és MiMozink Tatabánya.

A játékban minden alkalommal egy aktuális premierfilmről teszünk fel egy kérdést, és semmi más dolgotok nincs, mint a helyes választ a játékleírásban megadott tárggyal(!) elküldeni a filmtrailer.mimozink@gmail.com e-mail címre, és már részt is vesztek a sorsoláson. A nyereményjátékok minden héten hétfő reggel 8 órától péntek 12 óráig tartanak, a szerencsés nyertesek pedig e-mail kiértesítve az azt követő hét héten hétfőtől vasárnapig válthatják be nyereményüket.

A mimozink.hu további felajánlásaként a mozijegyek mellé a mozijegyek mellé 1 db 2 órás terembérlési lehetőséget biztosít. Lehetőségeket van születésnapot, névnapot, évfordulót ünnepelni, lánybúcsút – legénybúcsút tartani, játszani PS3-al vagy Xbox 360-al óriásvásznon (részletek itt).

A nyereményjátékban való részvétellel a megfejtést beküldők hozzájárulnak a nevük kiírásához is.

