Zsivány Egyes: Egy Star Wars-történet filmkritika

Univerzumépítés

Szerző: Bányász Attila (Miner)

Réges régen, egy messzi-messzi galaxisban egy tömegpusztító fegyver árnyéka vetül a gyanútlan galaxislakók mindennapjaira, a totalitárius rendszert kiszolgálandó, hogy félelmet és reszketést hintsen el a szívekben birodalomszerte. Egy maroknyi eltökélt lázadó azonban elszántan dacol a Sötét Oldallal, hogy apró tettük a történelem folyamát egészen más mederbe terelje! Ez csak egy Star Wars-történet! Abból is az a sorsfordító fajta!

Végre, végre, VÉGRE sor kerül a Star Wars Univerzum bővítésére! Na de ne legyünk igazságtalanok! Volt nekünk egy rejtegetnivaló, mélységesen szégyellt Holiday Special televíziós spin-offunk, később az ewokok rendeződtek karavánba és harcoltak az Endor bolygóért, nem beszélve az animációs sorozatokról, melyekben hol a klónok háborúztak, hol a rebellisek lázadtak. Azonban mégiscsak mérföldkőhöz érkeztünk, hiszen a Disney égisze alatt – tudjátok, ahol Mickey-egér alakú nap ragyog az égen! – ez az első élőszereplős spin-off, amely nem része a Skywalker családregénynek, hanem úgy különül el tőle, hogy mégiscsak beleolvad. S ezzel ellentmondásba sem keveredünk önmagunkkal!

A sztoriból mi sem árulnánk el a szűkszavú hivatalos szinopszisnál többet, bár az interneten keringő videós marketinganyagok már sok mindenről fellebbentették a fátylat. Elég annyival tisztában lenni, mielőtt beülnénk a moziba, hogy a film a Halálcsillag terveinek ellopásáról szól, s így valahol a 3. és a 4. rész, A Sith-ek bosszúja és az Egy új remény közé simul be történetileg.

A tavalyi ébredő Erő (kritikánk róla itt!) óriási nosztalgiafaktorával újra meghozta az étvágyunkat a Star Wars-filmek iránt, de a habzsolása közben rá kellett döbbennünk, hogy egy hatalmas adag tejszínhab az egész, mindenféle édes töltelék nélkül. Egy újragondolt Egy új reményt láthattunk, a kornak megfelelően feltupírozva, s a Disney megalomániájával átitatva, néhány Lost-szerűen* feldobott, a folytatásokban elvarrásra váró szállal, rendkívül profin összerakva. Azonban igazi újdonságot nem kaptunk, inkább csak egy rajongói filmet, újabb Halálcsillagmintás rókabőrrel!

Éppen ezért a Zsivány Egyest nagy elvárások előzték meg, reménykedve egyfajta nézőpontváltásban, amellyel kicsit maga mögött hagyja a Skywalker-kánont, s ezzel bővíteni képes ezt a mesebeli univerzumot. Ugyan a Halálcsillagtól jelen opusz sem képes eltávolodni – kezdem azt hinni, hogy a főcímben (Star Wars) a STAR valójában erre utal! -, de minden egyéb fronton kellemes meglepetéssel szolgál.

Gareth Edwardsnak nagyszerűen sikerül magát a Star Wars hangulatot megidézni, sőt, új színekkel gazdagítani, bár a Monsters és a felemás minőséget képviselő, de hangulatában szintén kiváló Godzilla után a rendező neve számomra kezd garanciát jelenteni. A nagy kérdőjel a történetre vonatkozott, amelynek alapötletét John Knollnak köszönhetjük, aki évtizedekig George Lucas vezető trükkmestereként dolgozott (többek közt az Egy új reményen és a Jedi visszatéren is!). Knoll alapötletét Gary Whitta csiszolgatta tovább, aki korábbi munkáival, a szép reményű Eli könyvével és a hatalmasat bukó A Föld utánnal nem igazán tudott érdemi repertoárt felmutatni. A vázlatokból Chris Weitz (Egy fiúról, Hamupipőke) írt forgatókönyvet, amelyet végül a Bourne-filmeket jegyző Tony Gilroy fejezett be. Sajnos az elvárásokkal ellentétben nem igazán tett jót a szkriptnek, hogy ennyi kézen megfordult, mert a tényleg kiváló alapötletből egy viszonylag korrekt sztorivezetésű, de a dialógusok és a drámai csúcspontok terén elvérző produktum született.

A történet egyik érdeme, hogy ügyesen hozza össze a csapatot, kerülve a heist-movie-k olykor nyögvenyelős erőlködését, és kivétel nélkül izgalmas figurákat sikerül összeverbuválni, szemben ébredő Erő – a “nagy öregeket” leszámítva – jellegtelenebbnek tűnő stábjával. A Zsivány Egyes belső magja végre egyéniségekből áll, akik céljaik érdekében nem restek olykor kisebb kirándulást tenni az Élet árnyékosabb oldalára. Diego Luna esetében kezdetben ugyan kilóg a lóláb, elsősorban a fizimiskája miatt, de a történet közepére a színészi játékával sikerül meggyőznie, hogy ott a helye a csapatban. Felicity Jones jó választásnak bizonyul, bár azért nem bántam volna, ha ragadt volna még rá némi öntudatosság mondjuk Leia hercegnőből. K-2SO mérsékelten szórakoztató figura, de belé is programozhattak volna nagyobb adag pimaszságot. A robot, és alapvetően a film magyar nyelven való megszólalása nem igazán öregbíti a szinkronszakmát, jelen esetben indokolt az eredeti nyelvű megtekintés. A színészek közül magasan kiemelkedik Ben Mendelsohn Orson Krennick, a becsvágytól fűtött birodalmi tiszt alakításával: ha nagyobb teret és több időt kap a játékhoz, akár az új Christoph Waltz-ot is ünnepelhetnénk a személyében.

Látvány terén nem érheti szó a ház elejét, igényes fényképezés és kiváló operatőri munka jellemzi a filmet, minden valódinak tűnik, gyönyörű nagytotálok, elképesztő helyszínek váltogatják egymást, az akciójelenetek szépen koreografáltak, s ahogy az előzetesekben láthattuk, van itt minden dögivel: szárazföldi hadviselés egzotikus helyszínen lépegetőkkel karöltve, mozgalmas légi és űrcsaták, ahogy azt egy klasszikus Star Wars-filmtől elvárjuk – ebből a szempontból megtartja epikusságát és nagyívűségét jelen opusz is, egyszóval most sem babra megy a játék!

A CGI-nál viszont vannak alapvető hiányosságok, ez azon néhány, számítógéppel generált karakternél érhető tetten, “akik” nagyon elütnek a környezettől – nem is értem, miért nem elég, hogy csak utalnak rájuk, mint hogy konkrétan – face to face – megmutatják őket! Ez a “szájbarágás” olykor történeti síkon is megfigyelhető, illetve néhány drámaibb jelenetet “túltolnak”, pedig a kevesebb több lenne (például amikor a Saw Gerrerát játszó Forest Whitaker elbúcsúzik Felicity Jones karakterétől)!

A Zsivány Egyes a nagy finálét követően ügyesen hozzákapcsolódik a 4. részhez, az Egy új reményhez, mindezt olyan vehemenciával, hogy a vetítést követően legszívesebben rohannánk haza betolni a lejátszóba a régi klasszikus trilógiát. A film végi Darth Vaderes zúzda pedig kitörölhetetlenül ég bele minden Star Wars rajongó szürkeállományába!

A Zsivány Egyes ugyan nem az a háborús darab lett, amelyet Edwards beharangozott – kérjük szépen a rendezői verziót! -, azaz nem egy Ryan közlegény vagy Piszkos tizenkettő Star Wars köntösben – valószínűleg a Disney által kikényszerített újraforgatások miatt -, ennek ellenére sikerült horizontot nyitnia más megközelítések felé is. Kezdetnek ez is elég! Egy Star Wars-történetnek mindenképp! A Disneyland feneketlen bugyraiba vezető utunkon pedig – Mickey egér helyett – továbbra is az Erő legyen velünk!

Értékelés: 8/10