Tabu pilotkritika

A sötétség mélyén

Szerző: Bányász Attila (Miner)

Mi mozog a sötétség mélyén? Egyelőre úgy néz ki, hogy csak Tom Hardy, igaz, ő pazarul törtet végig a piloton, ám ez még kevés a mennybemenetelhez! Főleg, hogy az út a sötét újkoron vezet keresztül!

A Hardy-család kemény fába vágta a fejszét, amikor televíziós minisorozatba fogott, bár Tom Hardy édesapjának, Chips Hardy-nak van némi tévés rutinja. Fiával közös produkciójából először maga a főszereplő figurája sejlett elő, s állítólag úgy próbálgatták a különböző történelmi korokba elhelyezni, vajon melyikbe lenne képes a leginkább beleolvadni. Keresve sem találhattak jobbat az 1800-as évek Londonjánál, amelyet kellően árnyaltan sikerült megidézniük. A Tabu pilotjának tulajdonképpen két főszereplője van: a korabeli London és Tom Hardy. Nehéz eldönteni, hogy melyik a sötétebb!

A sztori kiötlői apa és fia, Chips és Tom Hardy – kíváncsi lennék, mennyi lehet a szkriptből az önéletrajzi elem! -, akik Steven Knighttal szövetkeztek – Tom már többször forgatott együtt az író-rendezővel, legutóbbi közös munkájuk a Locke – Nincs visszaút volt, ahol az ifjabb Hardy szólózott egy nagyot! -, magát a forgatókönyvet pedig Knight vetette papírra. A sorozat témája a pilot megtekintése után még egyelőre éppoly ködös és távoli, mint maga a címe, bár számos történetszálat sikerül fölfejteniük, melyek elvarrásra várnak. Az első rész elsősorban az alapokat fekteti le, elhelyezi a figurákat a sakktáblán, és felvillantja a (kis)királyt Hardy személyében.

A pilot legfőbb erőssége maga a korrajz, amely a korai XIX. századot a maga mocskos valóságában ragadja meg, s mindaz megtalálható benne, ami Jókai Mór romantikus regényeiből kimarad: a kikötők térdig érő szennye, ahol a kóbor kutyák az öngyilkosok hulláiból falatoznak, a sikátorokban a ringyók pár penny-ért elvágják a gyanútlanok torkát, a sz@roda tőszomszédságában dolgozik a hentes, aki profi módon csontozza az árut, s főzi ki a gyanús küllemű, kádnyi üstben, a szegénynegyed düledező viskói közt a gyengéket egy perc alatt kiszagolják és kifosztják, a temetőkben hullarablók fordítják ki a sírokat – itt bizony az ember embernek farkasa, ahol a szentimentalizmus a végtermékkel folyik alá a kloákákban.

Ide tér vissza évtizednyi távollét után a halottnak hitt James Keziah Delaney, aki apja halála után a kijáró jussáért tartja a markát. Nem nézi ezt jó szemmel sem féltestvérének férje, Thorne Geary, sem a Brit Kelet-indiai Társaság elnöke, Sir Stuart Strange. Mindkét férfinak keresztülhúzza a számításait James megjelenése, és hirtelen támadt érdeklődése a családi vállalkozás iránt. Ráadásul az ifjú Delaney nem rejti véka alá ambiciózus terveit sem. Már a pilotban rengeteg megválaszolásra váró kérdést feldobnak: mit csinált James az elmúlt tizenvalahány évben? Mi történt vele Afrikában? Milyen volt a kapcsolata az apjával, és milyen érzelmek fűzték a féltestvéréhez? Hogyan halt meg az édesapja? Milyen titok lappang a származása körül? Mik a tervei a családi vállalkozással? S vajon miért olyan fontos a Brit Kelet-indiai Társaságnak egy látszólag értéktelen földdarab a Delaney-hagyatékból?

Ha mindez nem lenne elég, a sztorinak van egy markáns misztikus mellékíze, amely az ifjú Delaney látomásaiból ered, bár ez akár magyarázható a családban öröklődő őrülettel is. Mondhatni, Knight rendesen megágyazott a sztorinak, amelyet ráadásul beleng Hardy hihetetlenül karizmatikus egyénisége.

S mindezek ellenére mégis meglepően üresnek hat a pilot! Tulajdonképpen nem történik benne semmi azon kívül, hogy Hardy hol ide, hol oda trappol öles medvelépteivel. Mindenki rácsodálkozik, eltátja a száját, s akire ránéz, az menten meghunyászkodni látszik szúrós tekintetétől. Ugyanakkor a Sir Stuart Strange-t rutinból játszó Jonathan Pryce-t kivéve mindenki csak fuldoklik Hardy karizmájától: Jefferson Hall Thorne Geary-ként meglepően egysíkú, nem lehet méltó ellenfele Delaney-nek, a féltestvért alakító Oona Chaplin – Charlie Chaplin unokája! – pedig olyan szürke és úgy is viselkedik, mint egy kisegér. Természetesen megvan rá az esély, hogy a figuráik Thandie Newton Westworld-ös alakításához hasonlóan kinövik magukat, erre majd választ adnak az elkövetkező részek. Mindenesetre a második részben már feltétlenül történnie is kell majd valaminek, ami bevonzza a népet a tévé elé, mert az első részhez hasonló üresjárattól bizony menthetetlenül elkezdhet visszaesni a nézettség. (Vigyázó szemetek az HBO Bakelitjére vessétek!)

A pilot engem nem különösebben csigázott fel, a misztikus szál első blikkre blődnek tűnik, minden más tabunak számító, válaszra váró kérdés érdektelennek, talán még a Kelet-indiai Társaság történetszála kelt mérsékelt izgalmat, na meg persze Hardy ellentmondásos személye, aki már az első percekben bizonyítja, hogy nem éppen egy erényes, istenfélő figurának a bőrébe bújik, hanem egy, a poklot megjárt gazember éjsötét lelkét fogja elénk tárni, némi belsőséggel körítve. Erre azonban még egyelőre várnunk kell, csak ne túl sokáig! Az ember türelme köztudottan véges, ez a tévénézőre hatványozottan igaz, az ujja – Damoklész kardjaként! – szinte mindig a távkapcsoló gombja felett lebeg. Még reménykedek, hogy megtudhatjuk, mi mozog a sötétség mélyén, s nem lapátolunk rá látatlanban földet, hogy örökre eltemessük… természetesen az előírt két lábnál jóval mélyebbre!

Értékelés: 6/10

A sorozatot itthon az HBO GO-n lehet követni!

Tabu eredeti nyelvű előzetes /trailer/