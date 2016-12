Az elmúlt másfél évben többször is olvashattunk a Tűzgyűrű 2-vel kapcsolatos tervekről, a legutóbbi hírek azonban már elég pesszimistán hangzottak, és a legtöbben arra voksoltak, hogy a folytatás soha nem fog elkészülni. Tegnap azonban egy elég meglepő, ám mégis bíztató hír érkezett a film kapcsán – Az első film rendezője, Guillermo del Toro már csupán produceri minőségben lesz jelen a második résznél, rendezőként azonban már le is szerződtették Steven S. DeKnight-ot, akinek a neve a nagy sikert aratott Daredevil tévésorozat showrunnereként lehet ismerős. Del Toro visszalépése elég meglepő, ugyanis tavaly nyáron még azt nyilatkozta, hogy még az Az Igazság ligája filmet is visszamondta a Tűzgyűrű 2. kedvéért.

A 2013-as Tűzgyűrű folytatása körüli huzavona annak köszönhető, hogy az első rész Amerikában nagyon nem hozta az elvárt bevételt, és egyedül a tengerentúli bevételeknek köszönhető, hogy nem lett totális bukás a film.

A főszereplők visszatéréséről semmi megerősített infó nincs, azonban a pletykák szerint Charlie Hunnam, Idris Elba, Rinko Kikuchi, Charlie Day és Ron Perlman a második részben is fel fog tűnni. A film tartalmát jelen pillanatban szintén homály fedi, Del Toro legutóbbi nyilatkozatában azt mondta, hogy bár sokan előzményfilmet várnak tőle, ő sokkal inkább a folytatásra hajlik. Talán épp ez az oka, hogy átadta másnak a stafétát?