Bár tavaly októberben úgy tűnt, Daniel Craig mégis visszatér James Bond szerepébe, a projektről továbbra sem lehet semmi konkrétumot hallani, sőt egyes források szerint még mindig nem rendeződött le a színész és a stúdió között fennálló konfliktus. Tom Hardy neve már korábban is felmerül potenciális Bond jelöltként, most azonban a sztár új sorozata, a Tabu miatt ismét a középpontba került, a The Daily Beast riportere pedig rá is kérdezett nála, vajon érdekelné-e a 007-es szerepe? A következő választ kapta:

“Tudod, van egy olyan mondás köztünk, a színészek testvériségében, hogy ha elkezdesz beszélni egy szerepről, automatikusan ki is estél az azért folyó versenyből. Sózóval sajnálom, de nem válaszolhatok erre a kérdésre. Ha megtenném, már el is úszna.”

Bár konkrétan nem mondta ki, Tom Hardy elég egyértelművé tette, hogy szívesen eljátszaná a szerepet. Ráadásul – az már biztos, hogy Sam Mendes nem tér vissza a folytatásban – lenne egy remek tippe az új rendezőre is:

“Kíváncsian várom, mi lesz a franchise további folytatása, ha például Christopher Nolan szóba kerül, ő egy olyan erős alak, aki biztosan valami új mélységet tudna hozni a franchise-ba.”

Tom Hardy és Christopher Nolan. Na, az biztosan lenne valami…