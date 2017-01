Már másfél év eltelt az óriási sikert aratott Mad Max – A harag útja bemutatója óta, és bár a eleinte több pletyka/teória is felreppent a lehetséges folytatás(okat)t illetően, jó ideje síri csend honol a projekt körül. A főszereplő Tom Hardy nemrég a The Wrap-nak adott interjút új sorozata, a Tabu kapcsán, amiben rákérdeztek, hogy zajlik-e a munka a Mad Max 5. körül.

“Azt hiszem, igen. Nem tudom, mikor kezdik, de úgy hiszem, már elő van jegyezve. Van pár folyamatban lévő dolog körülötte. Várom, mikor hívnak fel, hogy menjek. Ember, annyira jó volt!”

Úgy tűnk, minden kulcsember tűkön ülve várja a stúdió jelét: George Miller rendező korábban már lenyilatkozta, hogy akár több részhez is vannak tervei, és Charlize Theron is nyilatkozott róla, hogy mindenképpen szeretne újra Furiosa bőrébe bújni. A nagy kérdés az, vajon mi tarthatja vissza a stúdiót attól, hogy végre aktív státuszba helyezze az anyagilag és kritikailag is sikeres film folytatását. Reméljük, hamarosan megkapjuk a választ…