Már jó ideje köztudott, hogy a Deadpool 2-ben komoly szerepet szánnak az időutazó mutáns Cable-nak, az azonban továbbra sem ismert, ki fogja alakítani a szerepet (egyes források szerint ennek eldöntése volt az egyik oka Tim Miller rendező távozásának, bár a direktor ezt később cáfolta.).

Tegnap azonban egy Ryan Reynolds egy elég érdekes képet posztolt az Instagram-jára, amelyen Hugh Jackman és Pierce Brosnan társaságában látható.

A “Wolvie. Bond. Wade.” felirattal közzétett képen a trió a jól ismert A három bölcs majom pozíciójában látható, amivel azt az üzenet közvetítik, hogy van valami olyan ügy a találkozásuk mögött, amiről nem beszélhetnek.

Hugh Jackman ráadásul egy másik képet is kitett a Twitter oldalára, amelyen szintén ők láthatók, ám ezúttal más pozícióban: Brosnan diadalittasan felemeli az öklét, miközben a két másik színész jókedvűen asszisztál neki. A képnek egy egyfajta “isten hozott a világunkban” hangulata van, amiből akár arra is következtethetünk, hogy a korábbi James Bond is bekerült a képregényhősök világába.

Ha ez így van, az csak egyet jelenthet: Pierce Brosnan a Deadpool 2-ben kapott egy szerepet. Talán éppen Cable-ét?

De ez már tényleg csak találgatás. Lehet, hogy egy teljesen más projekt kapcsán találkoztak, sőt az sincs kizárva, hogy csak a véletlen hozta őket össze, ők pedig, kihasználva az alkalmat, trollkodtak egy jót a rajongóiknak.

Reméljük, hamarosan kiderül…