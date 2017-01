Bár a közelmúltban épp egy kisebb botrány volt kipattanóban a Ben Affleck-féle The Batman forgatókönyve körül, múlt hónapban pedig a színész/rendező azt nyilatkozta, hogy lassan kész a forgatókönyv, és akár már idén tavasszal el is kezdhetik forgatni a filmet, úgy néz ki, mégsem ez a helyzet.

Affleck nemrég a The Guardian-nak adott interjút, amiben, amikor rákérdeztem korábbi szavaira, elég meglepő választ adott. Még az is megkérdőjelezhető, hogy elkészül-e egyáltalán valaha az új Batman film.

“Igen ez az elképzelés. De ez nincs kőbe vésve, és forgatókönyv sincs még. Ha az nem olyan lesz remek, mint ahogy szeretném, nem is fogom elkészíteni.”

Ha összerakjuk a dolgot, úgy tűnik, mégis igazuk volt azoknak, akik a forgatókönyv problémáiról beszéltek – a jelek szerint maga Ben Affleck sem elégedett a Geoff Johns-szal közösen összehozott alkotással, azt pedig végképp el szeretné kerülni, hogy a Daredevil után újabb félresikerült szuperhősfilm fűződjön a nevéhez.

Összességében véve úgy gondoljuk, ez jó hír.