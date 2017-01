Közel 10 év telt el a Hellboy 2. – Az Aranyhadsereg bemutatója óta, és a legtöbben már lemondtak róla, hogy valaha is fog készülni hozzá folytatás – Guillermo Del Toro azonban még nem adta fel a harcot. A rendező nemrég a Twitteren kérte meg a rajongókat, hogy erősítsék meg benne, hogy az eltelt évek ellenére továbbra is sokan vannak, akik szeretnék látni a Hellboy 3-at. Del Toro 24 óra leforgása alatt 100.000 szavazatot tűzött ki célnak, és ígéretet tett rá, hogy amennyiben ez teljesül, le fog ülni Ron Perlman-nal és Mike Mignola-val (az eredeti képregény alkotója) megbeszélni a folytatást.

A szavazás résztvevőinek száma a cikk megjelenésének idejében már meg is haladta a 100.000-es határt, szóval várjuk a folytatást…