Tavaly ugyan trilógiává bővült a Elrabolva sorozat, ám az első rész óriási sikere és Liam Neeson visszatérése ellenére úgy tűnik, kezd kifogyni a szufla a franchise-ból, az Elrabolva 3. ugyanis mind a bevételek, mind a kritikák terén jócskán alulmúlta az előző részek teljesítményét. A visszaesés ellenére azonban a film továbbra is nyereséges volt, így jogosan feltételezhetjük, hogy a stúdiónak szándékában áll negyedszer is a mozikba küldeni a terroristák rémálmát, Bryan Mills ex-CIA-ügynököt.

A The Late Show házigazdája a legilletékesebbnek, Liam Neeson-nak tette fel a kérdést, vajon lát-e rá esélyt, hogy elkészüljön az Elrabolva 4.? A színész a következőt válaszolta.

“Nem, egyáltalán nem. Ennél többször már nem lehet elrabolni a lányodat. H még egy részt akarnánk csinálni, az már olyasmi lenne, hogy “Légyszíves, valaki rabolja már el a lányomat”.

A viccet félretéve Neeson tényleg rámutat a sorozat gyenge pontjára: az Elrabolva 2 és 3 ugyanis pontosan ugyanazt a sémát követte, mint az első rész, és Bryan Mills “hős apuka” karaktere lassan kezd átfordulni egy “szemét faterrá”, aki már nem a megmentője lesz lányának, hanem sokkal inkább az oka annak, hogy folyamatosan elrabolják. Ráadásul már a harmadik alakommal sem igazán működött a dolog, negyedszerre valószínűleg kész katasztrófa lenne a vége.

Korábban felreppentek olyan hírek is, hogy a franchise-ból tévésorozat fog készülni, egyfajta előzménysorozat, amelyben Bryan Mills kezdeti CIA-s éveit láthatjuk majd – érkezett hozzá már előzetes is, amit itt megnézhettek.