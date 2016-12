Elhunyt Carrie Fisher

Tegnap reggel nem véletlenül éreztek oly sokan zavart az Erőben, mivel itthagyott minket Carrie Fisher színésznő, aki még pénteken kapott szívinfarktust egy repülőút során, amikor épp otthonába, Los Angelesbe tartott. Fisher legújabb könyvének, a The Princess Diaries című memoárjának a marketing körútján vett részt, amikor Londonból Los Angelesbe tartó repülőúton infarktust kapott, szerencsére az utasok között egy orvos szakszerű ellátásban részesítette. Vasárnap úgy tűnt, hogy állapota stabilizálódott, míg tegnap a család megrendülten közölte a halálhírét.

Carrie Fisher 1956. október 21-én született Eddie Fisher énekes és Debbie Reynolds színésznő gyermekeként Beverly Hills-ben. Első szerepe az 1975-ös Sampon című filmben volt, rögtön olyan sztárok mellett, mint Goldie Hawn, Warren Beatty, és Lee Grant. 1977-ben kapta meg Leia hercegnő ikonikus szerepét a Star Wars-ban, ez jelentette számára a belépőt a hírességek közé. Ezután több filmben (Blues Brothers, Magas barna férfi felemás cipőben, Hannah és nővéreiben, és még sorolhatnánk) és színpadon is játszott, könyveket és forgatókönyvet is írt, de örökre beskatulyázódott Leia hercegnő szerepébe, a Jedi visszatér arany bikinis jelenete után pedig a szexszimbólumok közé emelkedett. Szinkronizált is, legismertebb szinkronszerepe a Family Guy Angelájáé, akinek 2011 óta kölcsönözte a hangját. A 2015-ös Az ébredő Erőben ismét visszatért ikonikus szerepéhez, és a Star Wars Saga VIII. részében is lettek volna a karakterével tervek, kérdés, hogy ezek után mennyire kell majd átírni a forgatókönyvet.

Gábor Zsazsa, George Michael és most Fisher halála után most már igazán eseménytelenül érhetne véget ez az esztendő! Legyen neki könnyű a föld!