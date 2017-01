Múlt héten egy nagy port kavart hír jelent meg az új, Ben Affleck forgatókönyvével/rendezésében/főszereplésével készülő új Batman film kapcsán: Affleck elejtett egy olyan mondatot, hogy amennyiben nem áll össze kedve szerint a forgatókönyv – ami még nincs is -, lehet, hogy meg sem rendezi a filmet. Nem sokkal ezt követően egy másik hír is megjelent, amiben az állt, hogy a stúdió már elkezdte előkészíteni a forgatást Los Angeles-ben, amiből sokan arra következtettek, hogy a Warner Bros. így vagy úgy (akár Affleck nélkül is), de el fogja kezdeni a film forgatását. Tegnap pedig újabb bejelentés jött: Csúszik a The Batman tervezett bemutatója, állítólag azért, mert Az Igazság Ligája film egy kész káosz.

Ben Affleck új filmje, a hamarosan mozikba kerülő Az éjszaka törvénye promóciós körútján próbálta meg eloszlatni a The Batman projekt körüli tévhiteket.

“ÉN FOGOM rendezni a következő Batman filmet, azon dolgozunk jelenleg is. Elég frusztráló ez a dolog. Hogy egy példát mondjak, Az éjszaka törvénye forgatókönyvén másfél évig kőkeményen dolgoztam, és senki le sem sz*rta. Senki nem keresett meg, hogy “Na, hol van már Az éjszaka törvénye?”. A Batman-nél meg folyamatosan azt kapom, hogy “Hol a f*szban van már a Batman”? Hékás, dolgozom rajta! Adjatok már egy kis időt!”

Szóval Ben Affleck próbálja kicsit oltani a tűzet a Batman körül, de az egymással ellentmondó beszámolók alapján nagyon úgy néz, hogy a DC-nek továbbra is komoly problémái vannak szuperhősei vászonra vitelével. Kíváncsian várjuk a további híreket.