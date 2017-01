Lassan már sajnálni kezdjük a DC Comics-ot, hiszen míg a fő konkurenciának számító Marvel minden egyes filmjével hasít, a DC-ről a Batman Superman ellen óta folyamatosan csak rosszakat olvasunk, gyakorlatilag minden egyes készülő képregényadaptációjukat már jó előre lehúzzák a világhálón terjedő hírek.

A The Batman körüli katyvaszokról az elmúlt hetekben rengeteget írtunk, de jelentek már meg olyan hírek is, amiben az állt, hogy Az igazság ligája film egy óriási katyvasz lesz – most pedig a nyáron mozikba kerülő Wonder Woman kapott egy kis ekézést.

A Schmoes Know show legutóbbi részében a műsorvezető Sasha Perl-Raver ugyanis azt állította, hogy egy belső informátora szerint a film egyáltalán nem olyan jó, mint amilyennek a trailerek alapján gondolnánk, sőt…

“Nem akarok senkit a busz alá lökni. Valaki tőlünk egy olyan belső információt kapott, ami összetörte a szívem, mivel teljes szívemből hittem, hogy a Wonder Woman fantasztikusan jó film lesz. Ugyanattól a személytől hallottam, hogy valami bűzlik, aki a BvS-re ezt is mondta nekem. Nos ez az ember a következőt mondta: Nagyon csalódott vagyok a látottak után, úgy tűnik, minden egyes probléma megmaradt, ami (a BvS-ben) volt. Teljesen szét van esve, nincs rendesen felépítve a sztori. Teljesen összefüggéstelen.”

Az elhangzottak alapján a Wonder Woman nagyjából hasonló élményt fog kínálni, Batman Superman ellen – amit mindenki el tud dönteni, hogy jó vagy rossz. És ne felejtsük el, utóbbi a jegyeladások tekintetében azért elég jól teljesített, pontosan ugyanúgy, mint a kritikusok által szintén sárba tiport Suicide Squad.

Szerintünk még ne írjuk le a filmet…