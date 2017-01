Bár el lesz kényeztetve jobbnál jobb filmekkel, a díjszezon tekintetében a 2017-es év az eddigi jelek szerint a filmtörténelem egyik legunalmasabbja lesz – köszönhetően a Kaliforniai álom című musicalnek, ami szó szerint lesöpri a mezőny minden egyes gálán, most éppen a tegnap megtartott 47. Golden Globe díjkiosztón.

A Damien Chazelle rendezésében, Ryan Gosling és Emma Stone főszereplésével készült filmet 7 kategóriában indították a készítők, és mind a hetet meg is nyerte, amivel új rekordot állított fel a Golden Globe történetében. A legtöbb díjat nyert film titulus mellett az 1976-os Száll a kakukk fészkére óta ez első olyan alkotás, amely minden olyan nagyobb kategóriát megnyert, amiben indult. Kaliforniai álom kritikánkat a link alatt elolvashatja.

És most lássuk a maradékot: A legjobb dráma kategóriában a hazai mozikba február elején debütáló Holdfény nyert, ugyanezen kategória legjobb férfi főszereplőjeként Casey Affleck vihette haza a díjat A régi város című filmben nyújtott alakításáért, a legjobb animációs film a Zootropolis lett, és érdemes lesz odafigyelnünk az Elle című filmre is, aminek magyar bemutatója e pillanatban még nincs, azonban két díjat is megnyert a drámai kategóriában.

Kíváncsi vagyok rá, ezek után fent marad-e valaki az Oscar kedvéért…

Legjobb film (dráma):

Holdfény

A régi város

A fegyvertelen katona

Hell or High Water

Oroszlán

Legjobb film (vígjáték/musical):

Kaliforniai álom

Florence – A tökéletlen hang

Deadpool

20th Century Women

Sing Street

Legjobb rendező:

Damien Chazelle (Kaliforniai álom)

Tom Ford (Éjszakai ragadozók)

Mel Gibson (A fegyvertelen katona)

Barry Jenkins (Holdfény)

Kenneth Lonergan (A régi város)

Legjobb férfi alakítás (dráma):

Casey Affleck (A régi város)

Denzel Washington (Fences)

Andrew Garfield (A fegyvertelen katona)

Joel Edgerton (Loving)

Viggo Mortensen (Captain Fantastic)

Legjobb férfi alakítás (vígjáték/musical):

Ryan Gosling (Kaliforniai álom)

Colin Farrell (A homár)

Jonah Hill (Haverok fegyverben)

Ryan Reynolds (Deadpool)

Hugh Grant (Florence – A tökéletlen hang)

Legjobb női alakítás (dráma):

Isabelle Huppert (Elle)

Natalie Portman (Jackie)

Amy Adams (Érkezés)

Ruth Negga (Loving)

Jessica Chastain (Miss Sloane)

Legjobb női alakítás (vígjáték/musical):

Emma Stone (Kaliforniai álom)

Annette Bening (20th Century Women)

Lily Collins (Rules Don’t Apply)

Meryl Streep (Florence – A tökéletlen hang)

Hailee Steinfeld (The Edge of Seventeen)

Legjobb férfi mellékszereplő:

Aaron-Taylor Johnson (Éjszakai ragadozók)

Mahershala Ali (Holdfény)

Jeff Bridges (Hell or High Water)

Dev Patel (Oroszlán)

Simon Helberg (Florence – A tökéletlen hang)

Legjobb női mellékszereplő:

Viola Davis (Fences)

Nicole Kidman (Oroszlán)

Naomie Harris (Holdfény)

Michelle Williams (A régi város)

Octavia Spencer (A számolás joga)

Legjobb forgatókönyv:

Kaliforniai álom (Damien Chazelle)

Éjszakai ragadozók (Tom Ford)

Holdfény (Barry Jenkins)

A régi város (Kenneth Lonergan)

Hell or High Water (Taylor Sheridan)

Legjobb idegen nyelvű film:

Elle (Franciaország)

Divines (Franciaország)

Neruda (Chile)

Az ügyfél (Irán)

Toni Erdmann (Németország)

Legjobb animációs film:

Zootropolis

Kubo és a varázshúrok

Vaiana

Életem cukkiniként

Énekelj!

Legjobb filmzene:

Kaliforniai álom

Érkezés

Oroszlán

A számolás joga

Moonlight

Legjobb betétdal:

City of Stars (Kaliforniai álom)

Can’t Stop the Feeling (Trollok)

Faith (Énekelj!)

Gold (Arany)

How Far I’ll Go (Vaiana)