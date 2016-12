A 2014-ben bemutatott A feláldozhatók 3. óta pár pletyka már felreppent a folytatást illetően (Manny Pacquiao szereplése sajnos tényleg csak kacsának bizonyult, és a 2017-re ígért bemutató is ugrott), most azonban hivatalos forrásból is megerősítést nyert, hogy el fog készülni a sorozat negyedik része is. A hír a film németországi forgalmazójától a Splendid Filmtől érkezett, akik elárulták, hogy A feláldozhatók 4. 2018-ban érkezik a mozikba. A jó mellé sajnos van egy rossz hírünk is: A negyedik rész egyben az utolsó is lesz.

A Sylvester Stallone forgatókönyvével, rendezésében és főszereplésével készült franchise 2010-es első része (The Expendables – A feláldozhatók) után a 2012-es folytatás összesítésben még jobb eredményt ért el, mint elődje, a 2014-es harmadik rész azonban jóval gyengébben szerepelt a vártnál – itt azonban meg kell említünk, hogy a bemutató előtt 3 héttel a komplett film kiszivárgott a világhálóra, valamint a korábbi PG-13-as részekkel ellentétben ez korhatáros, R-rated besorolást kapott.

Várjuk a további híreket!