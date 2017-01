David Bowie arcai – feliratos előzetessel

A „David Bowie is” című tárlat a londoni Victoria and Albert Museum történetének egyik legsikeresebb kiállítása volt, közel 200 000-en váltottak rá jegyet. A David Bowie Archívummal együttműködésben megvalósult kiállítás záró tárlatvezetéséről készült filmben a kurátorok, Vicky Broackes, Geoffrey Marsh Bowie rendkívül gazdag életművét dalszövegek eredeti kéziratai, személyes tárgyak, eredeti kosztümök és hangszerek, archív fotók, videók és albumborítók segítségével tárják fel a nézők előtt. A tárlatvezetés közben Bowie egykori művésztársai, többek között Kansai Yamamoto, a legendás japán divattervező és Jarvis Cocker, a Pulp együttes frontembere és kilencvenes évek britpop mozgalmának egyik kultfigurája is megszólalnak, mélyebb betekintést engedve a kreatív zseni és popkulturális ikon művészetébe.

Film adatlap

Eredeti cím: David Bowie is Happening Now

Mozibemutató (UK): 2014. november 17.

Magyar cím és korhatár: David Bowie arcai (6)

Magyar bemutató: 2017. január 12.

DVD megjelenés (HUN):

Műfaj: Dokumentum, Zene

Rendező: Hamish Hamilton, Katy Mullan

Forgatókönyvíró: –

Szereplők: David Bowie, Vicky Broackes, Geoffrey Marsh, Kansai Yamamoto, Jarvis Cocker

Filmstúdió: Done and Dusted

Magyar forgalmazó: Pannonia Entertainment