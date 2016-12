Bosszúállók: Ultron kora kritika

Amikor farok csóválja a kutyát

Írta: Kenobi

A Bosszúállók vakarhatják kobakjukat. Mert a gond nem kicsi. Egy mesterséges intelligencia ránk szabadul, s az nem jelent jót. Világuralmi terveket szövöget, a fejünkre tojik, fejlődik, okosodik és nő az egója. Aztán hablatyol valami zavarosat a szép új világról. Nekem itt végem, máris teljes a pánik. Amikor a zsebemben lapuló kütyük is képesek átvenni felettem az irányítást, akkor mire képes Ultron? Nyugodtan tessék megijedni! Az általa elképzelt rendszerben fajunknak sok esélyt nem adna a túlélésre. Közérthetőbben fogalmazva, a világvége sokadik tálalására zuhanunk be a moziba. A bajokat tetőzendő, a program ámokfutásáért a Bosszúállók néven elhíresült szuperhős alakulat egynémely zsenikéje tehető felelőssé. Újfent bebizonyosodik tehát a mondás: amikor farok csóválja a kutyát, abból semmi jó nem származik.. Ez kérem az Ultron kora, amolyan Skynet utánzat, csak látványosabb köntösben. De mondhatom másképp is. Joss Whedon megint megcsinálta!

A történetet tovább nem savaznám és nem is fényezném. Véleményem szerint azt kapjuk, amire számítunk. A film az egy négyzetméterre eső szuperhősök, robotok, akciók és pusztítás tekintetében marha jól áll. Erre számíthattunk és azzal sem mondok újat, hogy látvánnyal sem érdemes vacakolni. Mostanában találkoztam pár filmmel, amelyek feneketlen kútként nyelték a milliókat, mégis olyan izgalmas volt nézni a filmvászonra hányt szerencsétlenkedést, mint a kerítésen száradó festéket. Az Ultron kora esetében erről szó nincs. A vizualitás nem fullad a monoton ismétlődés csapdájába. Nyilván a kreatív agyak vért pisáltak, talán Joss Whedon is magasabb szinten űzi a tömegszórakoztatást néhány kollégájánál és a filmbe feccölt temérdek pénz is szépen látható minden egyes képkockáján. Látványról ennyit.

Más. Egy szuperhősös mozi sosem a nyakatekert sztorijáról volt híres és a színészek szájába adott bárgyú dialógusokkal is vallatni lehetne. Azonban a Marvel háza táján a Vasember 3.-óta új szelek fújdogálnak. Felismerték, hogy a szuperhős csorda teheneit addig fejhetik, ameddig csak akarják, viszont a megújulás feltétlenül szükséges. A felvezetés évek óta profi, ugyanakkor maskarába bújt jómadarakkal már tele a padlás. Ráadásul nyakukon az ébredező DC univerzum, nézőik lassan felnőnek, érettebbé válnak, tehát simán ellökhetik magukat komorabb irányba.

Az Ultron korára mindez jellemző. Joss Whedon nem sokat pöcsörészik a kezdéssel. Tempös akcióval nyit, néhány lassított, hatásvadász jelenettel fűszerezve. A Bosszúállók ütnek, vágnak, zúznak. Az emberben ilyenkor mindig felmerül a kérdés, lehet-e tartani e sebes iramot, nem fullad ki a társaság idő előtt? Hát… Majdnem… A történetről amúgy egy rossz szavam nem lehet, a szokásos klisé halmazon túl, időnként már komolyabb húrokat is megpendít. Az új szereplők bevonásával engem X-Men roham kerülgetett. Bevallom őszintén, én hagynám őket a francba… A minduntalan visszakacsintásokkal bővültek a rendező lehetőségei, viszont fenn állt annak a veszélye, hogy a nagy jövés-menésben a hősök egymás életterét szipkázzák el. Nekem úgy tűnt, nem kicsi zsúfoltság van a vásznon. Noha próbálták sutácskán a karaktereket kibontani, valamint jó érzékkel rátapintottak arra is, hogy nem csak Vasember, Amerika Kapitány és Hulk körül forog a világ. A nagy tülekedésnek azonban olló lett a vége. A rendezőnek meg kellett kurtítania filmjét, hogy feneket kevésbé megterhelő verzió kerüljön a mozikba. Továbbá, vigyázniuk is kellett a készítőknek. Filmhossz, komorság, valamint történet? Ez így sok kihívás egyszerre… Ki tudja hol az a határ, amit a hatelemis Pistike ingerküszöbe még elbír? Szóval, a régi, bevált recept is megmaradt, vidám egysorosokkal oldják a feszültséget. A komolykodó dumákat akciókkal feledtetik. Károgásként halkan megemlítem, hogy a fizikára ismét fütyülnek magasról. A realitás nem volt tananyag, de blockbusterről van szó, nem is értem, minek hisztizek?

Valószínűleg sokakban felmerül a kérdés, vajon mennyire számíthat mérföldkőnek kategóriájában az új Bosszúállók film?… Szerintem semennyire. Az első kirobbanó fogadtatása után jogos a nézők fokozott elvárása. S épp ezért, a nagy akarás görcsösséget szült. Talán ennek tudható be a történet időnkénti csapkodása. Úgy gondolom, nem tett jót az egésznek a vágás sem. Így is maradt két és negyedóra szórakozás, bár magam részéről simán elviselném a hosszabb játékidőt, amennyiben megtöltik tartalommal. De mindezeket félretéve, a szuperhős filmek élmezőnyben van a helye ez nem vitás. Nem lett se jobb, se rosszabb az elsőnél.



A fenti kép kizárólag az Urak kedvéért!

Hasonlóképp teljesítenek a színészek is. Hozzák a megszokott formájukat. Az új jövevények közül a skarlát boszit alakító Elizabeth Olsen találja fel jobban magát a vásznon, míg futóbolond társa, Aaron Taylor-Johnson már inkább az árnyékát kergeti.

Olyan ez a film, mint a presszós süti. Nyálcsorgató, finom és repetáért kiállt, összességében remek szórakozás. Mindenképp érdemes megnézni, de úgy érzem, az első rész sodró tempóját, ha csak egy picivel is, de nem éri el. A folytatás pedig új felállást sejtet. De van az a pénz…

Értékelés: 8 /10