A régi város – feliratos előzetessel

Nem mintha olyan nagyszerű élete volna eddig, de Lee (Casey Affleck) ragaszkodik hozzá. Amikor a bátyja halála után kiderül, hogy neki kell felelősséget vállalnia kamaszodó unokaöccséért, mégis kénytelen mindent feladni és visszaköltözni abba a kisvárosba, ahol felnőtt. És ahol túl sok emlék várja.

Régi nő, régi barátok, régi titkok. És a feladat: túllendülni a gyászon, és talán belekezdeni egy másik életbe – amit a bátyja, a rábízott kamaszsrác apja választott számára.

Film adatlap

Eredeti cím: Manchester by the Sea

Mozibemutató (USA): 2016. december 16.

Magyar cím és korhatár: A régi város (12E)

Magyar bemutató: 2017. február 23.

DVD megjelenés (HUN):

Műfaj: Dráma

Rendező: Kenneth Lonergan

Forgatókönyvíró: Kenneth Lonergan

Szereplők: Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle Chandler, Quincy Tyler Bernstine, Missy Yager, Stephen Henderson, C.J. Wilson

Filmstúdió: The Affleck/Middleton Project

Magyar forgalmazó: InterCom